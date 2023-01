Soraya Thronicke entra com pedido de abertura de CPI e já contabiliza assinaturas

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) entrou com pedido de instalação urgente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os atos comandados por bolsonaristas radicais neste domingo, 8, em Brasília. Dentre as assinaturas até o fim da noite de domingo, já estão as dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso; Humberto Costa (PT-PE); Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Kátia Abreu (PP-TO).

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, teve acesso ao documento. De acordo com pedido enviado, Soraya diz ser preciso apurar a responsabilidade pelos "atos antidemocráticos e terroristas", eventuais omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no controle da segurança entre 7 e 8 de janeiro de 2023 e a existência de financiadores e difusores deste e outros "movimentos antidemocráticos e terroristas".

A senadora apresenta diversas notícias que relatam acampamentos de apoiadores bolsonaristas em Brasília e a previsão de manifestações antidemocráticas. Segundo Soraya, "do que se extrai das notícias citadas, além de tantas outras, os grupos de pessoas que invadiram os prédios públicos seriam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediam intervenção das Forças Armadas, em razão do resultado das eleições que içou Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República".

"Em razão da gravidade dos fatos, sobretudo sob a ótica da violação ao Estado Democrático de Direito, tais ilícitos não podem passar ilesos ao controle do Poder Legislativo, pelo que peço o apoio dos Senadores para a instalação urgente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito", escreveu no pedido.

À reportagem, a assessoria da parlamentar disse não saber ao certo o número de assinaturas até o momento, mas que na segunda-feira (9) já terá um levantamento exato.

