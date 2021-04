Câncer de Bruno Covas atinge fígado e ossos, mostra boletim médico

Exames do prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), diagnosticado com câncer no fim de 2019, demostraram o surgimento de "novos pontos de doença no fígado e nos ossos", segundo informou a prefeitura da capital paulista nesta sexta-feira (16).

Segundo o boletim médico, Covas está bem clinicamente, "sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais", diz a nota..

De acordo com a prefeitura, os resultados dos exames levaram a ajustes no tratamento. Internado desde quinta-feira, o prefeito deve dar continuidade à quimioterapia, que já vinha fazendo, e adicionar a imunoterapia. Ele deve ter alta no início da semana.

Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e por Roberto Kalil Filho.