Como um pet shop que nasceu em casa multiplicou o faturamento em mais de 10 vezes em três anos

Empreender nem sempre começa com um grande plano de negócios ou um investimento robusto. Muitas vezes, nasce da coragem e da capacidade de enxergar oportunidades onde poucos olham e da disposição para aprender antes de dar o primeiro passo.

Foi exatamente esse caminho que levou Glailson Vidal da Silva a construir a Petzão Pet Shop, em Maracanaú (CE), empresa que saiu de uma operação realizada dentro de casa para alcançar um faturamento de R$ 1,75 milhão em 2025, pouco mais de três anos após o início das atividades.

O sucesso da Petzão acompanha a evolução de um dos mercados mais resilientes da economia brasileira. O setor pet faturou R$ 78 bilhões em 2025, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet). O mercado vai muito além da venda de ração.

A alimentação responde por cerca de 50% do faturamento do setor, mas serviços veterinários, banho e tosa, medicamentos e produtos de higiene ganham cada vez mais espaço à medida que os consumidores passam a investir mais na saúde e no bem-estar dos animais.

Hoje, o Brasil possui, em média, 1,8 animal de estimação por residência, evidenciando o potencial de consumo recorrente desse mercado. No Nordeste, o Ceará, segundo dados do Instituto Pet Brasil, há 4,94 milhões de animais de estimação, o que coloca o Estado como um dos maiores mercados da região.

A trajetória do empreendedor Glailson é um retrato deste mercado aquecido. Em 2022, primeiro ano de operação, a empresa faturou R$ 164 mil. Já em 2024 ultrapassou a marca de R$ 1,1 milhão e, em 2025, encerrou o exercício com R$ 1,75 milhão, consolidando um crescimento superior a dez vezes em relação ao início do negócio.

Mais do que um crescimento acelerado, a história da Petzão mostra que prosperar exige planejamento, capacidade de adaptação e uma gestão cada vez mais profissional.

Durante oito anos, Glailson trabalhou como representante comercial de uma distribuidora. A convivência diária com empresários despertou o desejo de construir o próprio negócio.

O plano inicial era abrir um supermercado. Mas uma conversa com o cunhado Daniel, hoje sócio da empresa, mudou completamente sua rota. O mercado pet apresentava forte expansão, e notava-se consumidores cada vez mais exigentes e espaço para negócios que entregassem conveniência e atendimento de qualidade.

Antes mesmo de abrir as portas, Glailson decidiu investir em conhecimento. Fez cursos de banho e tosa, estudou o segmento e iniciou as vendas online utilizando a própria casa como base da operação.

A estratégia permitiu validar a demanda com baixo investimento e entender o comportamento dos clientes antes de expandir. Poucos meses depois, os resultados mostraram que havia espaço para crescer. Em julho de 2023, nasceu oficialmente a Petzão Pet Shop.

Crescer significa resolver problemas dos clientes

Nos primeiros meses, Glailson fazia praticamente tudo: atendia clientes, realizava banho e tosa, vendia produtos e administrava a empresa. Com o aumento da procura, veio uma decisão importante de deixar de concentrar todas as atividades e estruturar processos.

A empresa ampliou a equipe, contratou profissionais especializados para o centro estético, criou funções específicas para recepção e atendimento e implantou o serviço de "táxi pet", oferecendo transporte para os animais. A mudança não aconteceu apenas para suportar o crescimento, mas sim da observação constante do comportamento dos clientes.

Ao entender quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores, a empresa passou a oferecer mais conveniência, reduzindo atritos na jornada de compra e aumentando o nível de fidelização.

Conforme a empresa crescia, administrar apenas com base na experiência deixou de ser suficiente. Glailson e Daniel estruturaram uma gestão profissional, apoiada por um escritório especializado nas áreas contábil e fiscal e pela utilização de um sistema ERP integrado aos controles financeiros.

Hoje, indicadores, fluxo de caixa e desempenho operacional são acompanhados continuamente. Outro fator decisivo foi estabelecer uma disciplina que costuma separar empresas que crescem daquelas que enfrentam dificuldades: manter totalmente separadas as finanças pessoais das contas da empresa. Essa organização permitiu tomar decisões baseadas em dados, planejar investimentos e sustentar uma expansão consistente.

Quando percebeu que muitos clientes precisavam buscar atendimento veterinário em outros estabelecimentos, Glailson identificou uma oportunidade. A Petzão já havia conquistado a confiança dos tutores, mas ainda perdia parte da receita porque não conseguia atender toda a jornada de cuidado dos animais.

Foi nesse momento que captou crédito orientado de R$ 210 mil, obtido por meio do Fundo de Impacto Estímulo, e acelerou a empresa de forma estratégica. Os recursos foram direcionados para estruturar um atendimento clínico básico e estabelecer parcerias para realização de exames laboratoriais, ampliando significativamente o portfólio de serviços.

A decisão fortaleceu o relacionamento com os clientes, aumentou o ticket médio e posicionou a empresa como um centro de atendimento mais completo. O caso mostra uma característica comum entre empresas que crescem de forma consistente. “Utilizamos os recursos para expandir a capacidade de gerar receita e não apenas para cobrir necessidades de curto prazo”, afirma o empreendedor.

Mesmo após alcançar um faturamento superior a R$ 1,7 milhão, o planejamento da Petzão continua olhando para frente. A empresa prepara a construção de um segundo pavimento, onde será instalada uma clínica veterinária mais completa, com estrutura para pequenas cirurgias, exames e semi-internamentos.

A expansão também permitirá aumentar a área destinada à venda de produtos, ampliar o mix oferecido aos clientes e fortalecer ainda mais a operação. A meta é consolidar a Petzão como uma das principais referências do segmento em Maracanaú, oferecendo uma experiência integrada para tutores e seus animais.

A história de Glailson Vidal da Silva demonstra que prosperar é resultado da combinação entre visão empreendedora, disciplina de gestão e capacidade de evoluir junto com o mercado.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.