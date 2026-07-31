Como um pet shop que nasceu em casa multiplicou o faturamento em mais de 10 vezes em três anos

Glailson Vidal da Silva, da Petzão Pet Shop, de Maracanaú, no Ceará: processos bem definidos resultaram em expansão acelerada
Estímulo
Publicado em 31 de julho de 2026 às 10h46.
Empreender nem sempre começa com um grande plano de negócios ou um investimento robusto. Muitas vezes, nasce da coragem e da capacidade de enxergar oportunidades onde poucos olham e da disposição para aprender antes de dar o primeiro passo.
Foi exatamente esse caminho que levou Glailson Vidal da Silva a construir a Petzão Pet Shop, em Maracanaú (CE), empresa que saiu de uma operação realizada dentro de casa para alcançar um faturamento de R$ 1,75 milhão em 2025, pouco mais de três anos após o início das atividades.
O sucesso da Petzão acompanha a evolução de um dos mercados mais resilientes da economia brasileira. O setor pet faturou R$ 78 bilhões em 2025, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet). O mercado vai muito além da venda de ração.
A alimentação responde por cerca de 50% do faturamento do setor, mas serviços veterinários, banho e tosa, medicamentos e produtos de higiene ganham cada vez mais espaço à medida que os consumidores passam a investir mais na saúde e no bem-estar dos animais.
Hoje, o Brasil possui, em média, 1,8 animal de estimação por residência, evidenciando o potencial de consumo recorrente desse mercado. No Nordeste, o Ceará, segundo dados do Instituto Pet Brasil, há 4,94 milhões de animais de estimação, o que coloca o Estado como um dos maiores mercados da região.
A trajetória do empreendedor Glailson é um retrato deste mercado aquecido. Em 2022, primeiro ano de operação, a empresa faturou R$ 164 mil. Já em 2024 ultrapassou a marca de R$ 1,1 milhão e, em 2025, encerrou o exercício com R$ 1,75 milhão, consolidando um crescimento superior a dez vezes em relação ao início do negócio.
Mais do que um crescimento acelerado, a história da Petzão mostra que prosperar exige planejamento, capacidade de adaptação e uma gestão cada vez mais profissional.
Durante oito anos, Glailson trabalhou como representante comercial de uma distribuidora. A convivência diária com empresários despertou o desejo de construir o próprio negócio.
O plano inicial era abrir um supermercado. Mas uma conversa com o cunhado Daniel, hoje sócio da empresa, mudou completamente sua rota. O mercado pet apresentava forte expansão, e notava-se consumidores cada vez mais exigentes e espaço para negócios que entregassem conveniência e atendimento de qualidade.
Antes mesmo de abrir as portas, Glailson decidiu investir em conhecimento. Fez cursos de banho e tosa, estudou o segmento e iniciou as vendas online utilizando a própria casa como base da operação.
A estratégia permitiu validar a demanda com baixo investimento e entender o comportamento dos clientes antes de expandir. Poucos meses depois, os resultados mostraram que havia espaço para crescer. Em julho de 2023, nasceu oficialmente a Petzão Pet Shop.
Nos primeiros meses, Glailson fazia praticamente tudo: atendia clientes, realizava banho e tosa, vendia produtos e administrava a empresa. Com o aumento da procura, veio uma decisão importante de deixar de concentrar todas as atividades e estruturar processos.
A empresa ampliou a equipe, contratou profissionais especializados para o centro estético, criou funções específicas para recepção e atendimento e implantou o serviço de "táxi pet", oferecendo transporte para os animais. A mudança não aconteceu apenas para suportar o crescimento, mas sim da observação constante do comportamento dos clientes.
Ao entender quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores, a empresa passou a oferecer mais conveniência, reduzindo atritos na jornada de compra e aumentando o nível de fidelização.
Conforme a empresa crescia, administrar apenas com base na experiência deixou de ser suficiente. Glailson e Daniel estruturaram uma gestão profissional, apoiada por um escritório especializado nas áreas contábil e fiscal e pela utilização de um sistema ERP integrado aos controles financeiros.
Hoje, indicadores, fluxo de caixa e desempenho operacional são acompanhados continuamente. Outro fator decisivo foi estabelecer uma disciplina que costuma separar empresas que crescem daquelas que enfrentam dificuldades: manter totalmente separadas as finanças pessoais das contas da empresa. Essa organização permitiu tomar decisões baseadas em dados, planejar investimentos e sustentar uma expansão consistente.
Quando percebeu que muitos clientes precisavam buscar atendimento veterinário em outros estabelecimentos, Glailson identificou uma oportunidade. A Petzão já havia conquistado a confiança dos tutores, mas ainda perdia parte da receita porque não conseguia atender toda a jornada de cuidado dos animais.
Foi nesse momento que captou crédito orientado de R$ 210 mil, obtido por meio do Fundo de Impacto Estímulo, e acelerou a empresa de forma estratégica. Os recursos foram direcionados para estruturar um atendimento clínico básico e estabelecer parcerias para realização de exames laboratoriais, ampliando significativamente o portfólio de serviços.
A decisão fortaleceu o relacionamento com os clientes, aumentou o ticket médio e posicionou a empresa como um centro de atendimento mais completo. O caso mostra uma característica comum entre empresas que crescem de forma consistente. “Utilizamos os recursos para expandir a capacidade de gerar receita e não apenas para cobrir necessidades de curto prazo”, afirma o empreendedor.
Mesmo após alcançar um faturamento superior a R$ 1,7 milhão, o planejamento da Petzão continua olhando para frente. A empresa prepara a construção de um segundo pavimento, onde será instalada uma clínica veterinária mais completa, com estrutura para pequenas cirurgias, exames e semi-internamentos.
A expansão também permitirá aumentar a área destinada à venda de produtos, ampliar o mix oferecido aos clientes e fortalecer ainda mais a operação. A meta é consolidar a Petzão como uma das principais referências do segmento em Maracanaú, oferecendo uma experiência integrada para tutores e seus animais.
A história de Glailson Vidal da Silva demonstra que prosperar é resultado da combinação entre visão empreendedora, disciplina de gestão e capacidade de evoluir junto com o mercado.
Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.