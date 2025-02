Câmara dos Deputados confirma PL e PT na Mesa Diretora; veja a composição

Logo após a eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados, parlamentares elegeram os demais membros da Mesa Diretora. A primeira vice-presidência será ocupada por Altineu Côrtes (PL-RJ), a segunda vice ficará com o Elmar Nascimento (União-BA).

A primeira secretaria será do deputado Carlos Veras (PT-PE), a segunda secretaria, do deputado Lula da Fonte (PP-PE). O PSD vai ocupar a terceira secretaria, com Delegada Catarina (SE), e na quarta secretaria estará o deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

Motta teve apoio de 17 dos 20 partidos da Câmara e 444 votos.

O primeiro-vice-presidente é responsável pela análise dos requerimentos de informação a outros órgãos do Poder Público, o segundo-vice tem a examina as solicitações de reembolso de despesas médico-hospitalares dos deputados e faz a ponte na relação com os poderes legislativos nos estados, no Distrito Federal e nos municípios.

O primeiro-secretário da Mesa Diretora cuida dos serviços administrativos e funcionamento geral da Câmara, já o segundo-secretário mantém relação com embaixadas, é responsável pela emissão de passaportes para os deputados e pela supervisão das redes sociais da Câmara