Hugo Motta diz que 'pauta de costumes' não é prioridade e será 'imparcial' sobre anistia do 8/1

O parlamentar afirmou que tratará de maneira "imparcial" o projeto de lei, que prevê a anistia a quem foi condenado por atos antidemocráticos e participou de manifestações desde a última eleição presidencial. Com apoio do PT de Lula ao PL de Bolsonaro e outras 16 siglas, Motta foi eleito presidente da Câmara neste sábado e concedeu sua primeira entrevista coletiva a veículos de imprensa da Paraíba.

Tema que "divide" a casa

— Esse tema é o que mais divide a Casa hoje. Temos um PL que defende a votação da anistia para os presos do 8 de janeiro, enquanto o PT defende que o assunto não seja votado. A pauta é decidida pelo presidente, com participação dos líderes. Com certeza, esse será um tema levado para essas reuniões nos próximos dias, e vamos conduzir com a maior imparcialidade possível — disse o presidente da Câmara, segundo publicação do G1 Paraíba. Pauta de costumes

Perguntado sobre o que pensa sobre as "pautas de costumes", como os projetos de lei que tratam da questão do aborto, ele respondeu que essas medidas "não estão na prioridade do dia" e desviam o foco de pautas que "mudam a vida das pessoas, como as de distribuição de renda e geração de emprego".