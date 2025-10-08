Brasil

Quem votou na Câmara para derrubar a MP votou contra o país e o povo, diz Gleisi Hoffmann

Após derrota do governo na Câmara dos Deputados, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais se pronuncia nas redes sociais

Ministra e ex-presidente do PT, Gleisi se pronuncia nas redes sociais (Gil Ferreira/SRI-PR/Flickr)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19h08.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 19h24.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann (PT), criticou na noite desta quarta-feira, 8, a retirada de pauta da Medida Provisória (MP) 1303 na Câmara dos Deputados. A MP era essencial para o governo cumprir a meta fiscal de 2026.

"Quem votou na Câmara para derrubar a MP que taxava os super ricos votou contra o país e o povo", disse em seu perfil do X.

A responsável pela articulação política com o Congresso afirmou ainda que "a pequena parcela muito rica do país não admite que seus privilégios sejam tocados. Não querem pagar impostos como a maioria dos cidadãos. E não querem que o governo tenha recursos para investir em políticas para a população."

MP 1303

A MP 1303 previa alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O governo esperava arrecadar até R$ 17 bilhões no próximo ano.

A medida precisava ser aprovada ainda hoje tanto pela Câmara dos Deputados, quanto pelo Senado. Afinal, ela caducava hoje.

No entanto, foi aprovado o requerimento de retirada de pauta da sessão desta quarta-feira, encaminhado pelo Deputado Kim Kataguiri (União).

