Comitê da ONU pede que Meta proteja liberdade de expressão nas eleições brasileiras

( Marcello Casal jr/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18h21.
Última atualização em 21 de outubro de 2026 às 18h24.
Especialistas independentes em direitos humanos nomeados pela Organização das Nações Unidas (ONU) pediram nesta quarta-feira, 21, que a Meta, dona do Instagram e do WhatsApp, garanta a liberdade de expressão política nas eleições presidenciais do Brasil. O pedido cita possíveis restrições desiguais, enquanto a Meta nega favorecimento e afirma ter cumprido ordem judicial por tratamento igualitário.
Um grupo de especialistas em direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) pediu nesta quarta-feira, 21, que a Meta garanta a liberdade de expressão política durante as eleições presidenciais no Brasil. O pedido acontece em meio a acusações de interferência nas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) por meio das plataformas da empresa.
Após o primeiro turno, a campanha de Lula acusou a Meta, dona do Instagram e do WhatsApp, de restringir o alcance de suas publicações. Também afirmou que uma ferramenta de inteligência artificial da companhia se recusou a gerar conteúdo eleitoral favorável ao petista, mas não fez o mesmo em relação ao adversário
"Perder alcance pode significar perder voz no debate público e a capacidade de mobilizar comunidades. Algoritmos, sistemas de IA e decisões de moderação de conteúdo não devem se tornar árbitros invisíveis da discussão política. Quando a expressão política parecer estar sendo restringida de maneira desproporcional, as plataformas devem explicar o motivo, corrigir impactos desiguais e garantir recursos efetivos", diz um trecho da carta.
A equipe de Lula informou que apresentará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um recurso por suposta manipulação algorítmica. Na terça-feira, 20, Flávio Bolsonaro também recorreu à Corte, acusando Lula de abuso de poder. O senador alega que ações do governo foram divulgadas em massa durante o período eleitoral por meio de uma conta oficial no WhatsApp.
A Meta afirma ter cumprido uma determinação judicial brasileira para garantir tratamento igualitário às duas campanhas e nega ter adotado medidas para favorecer qualquer um dos lados.
Em comunicado, os especialistas da ONU disseram que relatos de restrições à expressão política legítima nas plataformas da empresa são motivo de preocupação. Segundo eles, milhares de contas e publicações, incluindo as de jornalistas, defensores dos direitos humanos, integrantes da sociedade civil e criadores de conteúdo, foram alvo de suspensões, redução de visibilidade ou restrições de divulgação.
Os especialistas também mencionaram informações, incluindo dados atribuídos a funcionários da Meta, que indicariam restrições desproporcionais a contas ligadas a um dos lados da disputa presidencial. O comunicado, porém, não especifica qual candidatura teria sido mais afetada.
Para os especialistas, a perda de alcance nas redes pode reduzir a participação de pessoas e grupos no debate público e limitar sua capacidade de mobilização. Eles afirmaram que algoritmos, sistemas de inteligência artificial e decisões de moderação não devem atuar como mecanismos invisíveis de julgamento do debate político.
O grupo pediu que a Meta avalie seus sistemas de moderação de conteúdo, recomendação e inteligência artificial para verificar se eles impõem limitações desproporcionais a algum dos lados da disputa. Também defendeu que a empresa explique eventuais restrições, investigue impactos desiguais e ofereça mecanismos efetivos de contestação.
Os especialistas ressaltaram ainda que as plataformas digitais não devem controlar o debate político sem prestar contas, nem ter seus sistemas submetidos a influências indevidas de atores políticos.
Os relatores especiais são especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para apresentar suas conclusões e não falam em nome da organização.
(Com AFP)
Os especialistas disseram que relatos de restrições à expressão política legítima nas plataformas da Meta são motivo de preocupação. Segundo o grupo, milhares de contas e publicações sofreram suspensões, redução de visibilidade ou restrições de divulgação.
A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva acusou a Meta de restringir o alcance de suas publicações após o primeiro turno. A equipe também afirmou que uma ferramenta de inteligência artificial recusou conteúdo eleitoral favorável a Lula, mas não adotou a mesma postura em relação a Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro acusou Lula de abuso de poder em recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira, 20. Segundo o senador, ações do governo tiveram divulgação em massa durante o período eleitoral por meio de uma conta oficial no WhatsApp.
A Meta negou ter adotado medidas para favorecer qualquer uma das campanhas. A empresa afirmou que cumpriu uma determinação judicial brasileira para garantir tratamento igualitário a Lula e Flávio Bolsonaro.
Os especialistas pediram que a Meta avalie seus sistemas de moderação, recomendação e inteligência artificial para identificar possíveis limitações desproporcionais. O grupo também defendeu explicações sobre eventuais restrições, investigação de impactos desiguais e mecanismos efetivos de contestação.
Não. Os relatores especiais são especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para apresentar suas conclusões, mas não falam em nome da organização.