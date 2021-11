Veja quando tomar a 3ª dose da vacina contra covid em São Paulo e no Rio

Com o anúncio da ampliação da dose de reforço para todos os adultos acima de 18 anos feito pelo Ministério da Saúde, os estados já começam, de forma gradativa, a adotar a nova orientação.

Antes, o reforço era destinado a idosos, imunossuprimidos — pessoas com baixa imunidade, isto é, com câncer, HIV ou transplantadas, por exemplo — e profissionais de saúde. O intervalo, que antes era de seis meses, também mudou e passou para cinco meses.

Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Goiás e Mato Grosso do Sul já ampliaram a imunização.

As cidades do Rio de Janeiro já começaram a receber vacina para a ampliação. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) comunicou envio de mais de 700.000 doses de Pfizer para 86 cidades.

Na Capital, todas as pessoas com 18 anos ou mais que já completaram cinco meses desde a segunda dose podem procurar o posto para tomar a terceira ja a partir de hoje, anunciou a Secretaria municipal de Saúde.

A prefeitura do Rio divulgou calendário para imunização de pessoas com mais de 55 anos e idosos, que têm prioridade nos postos.

Veja as datas no município do Rio:

29 de novembro a 4 de dezembro - 59 anos ou mais

6 de dezembro a 11 de dezembro - 58 anos ou mais

13 de dezembro a 18 de dezembro - 57 anos ou mais

20 de dezembro a 23 de dezembro - 56 anos ou mais

27 de dezembro a 4 de janeiro - 55 anos ou mais

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a partir desta quinta podem receber a terceira dose todas as pessoas que tomaram as duas doses há pelo menos cinco meses, ou seja, quem completou seu ciclo de vacinação até o mês de junho. Em dezembro, podem se vacinar as pessoas com esquema completo em julho. Com a mudança, 710.000 pessoas já estão aptas a receber a vacina. No estado, o imunizante para a dose de reforço será aquele que estiver disponível no posto de saúde: Pfizer, Coronavac e até mesmo Astrazeneca. Na capital, porém, a vacinação será apenas com a Pfizer.

Veja as datas no município de São Paulo para os próximos dias:

A partir desta quinta, dia 18: adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina até o dia 27 de abril poderão receber a imunização complementar.

A partir desta sexta, 19, serão vacinados com o reforço aqueles que tomaram a segunda dose até o dia 17 de junho.

Nesta quinta, também começam a receber o reforço os professores com mais de 40 anos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose há cinco cinco meses.

O Ministério da Saúde recomenda que a terceira dose seja, preferencialmente, da Pfizer, já que diversos estudos mostram que o imunizante que usa a tecnologia do RNA mensageiro promove maior resposta imunológica. Na falta dessa vacina, AstraZeneca ou Janssen podem ser administradas.

Outros

Em Pernambuco, os municípios já estão autorizados a iniciar a aplicação da dose de reforço no público de 18 a 54 anos, cinco meses após a finalização do esquema vacinal. A Comissão Intergestores Bipartite definiu que o intervalo de quatro meses, pactuado anteriormente, permanecerá para os trabalhadores de saúde e pessoas acima dos 55 anos.

Todos os sul-mato-grossenses com idade acima de 18 anos também estão autorizados a tomar a dose de reforço. Hoje, Mato Grosso do Sul tem mais 507.000 doses disponíveis.

A Secretaria de Saúde de Goiás também informou que seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS), recomendou aos 246 municípios que iniciem de imediato a aplicação da dose de reforço às pessoas com 18 anos ou mais, conforme o intervalo definido pelo MS.

A maior parte dos estados está se organizando para adotar a diretriz, como o Rio Grande do Sul, que informou que o assunto será tratado em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, em conjunto com o Cosems, na tarde de hoje.

Outros estados aguardam a chegada de mais doses ou o compromisso do Ministério da Saúde em relação ao envio para começar a ampliação, como Paraná e Minas Gerais.