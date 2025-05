Calendário Maio 2025: veja feriados e datas comemorativas

Maio de 2025 terá feriado e datas comemorativas importantes em todo o Brasil. Entre os destaques estão o feriado do Dia do Trabalhador, dia 1°, e a comemoração do Dia das Mães, tradicionalmente no segundo domingo de maio, dia 11.

Datas comemorativas em maio 2025

1/5 - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

1/5 - Dia da Literatura Brasileira

3/5 - Dia do Sertanejo

5/5 - Dia da Língua Portuguesa

6/5 - Dia Nacional da Matemática

10/5 - Dia Mundial do Lúpus

11/5 - Dia das Mães

13/5 - Dia da Abolição da Escravatura no Brasil

17/5 - Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia

18/5 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

24/5 - Dia Nacional dos Ciganos

25/5 - Dia do Orgulho Nerd

26/5 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma

31/5 - Dia Mundial sem Tabaco

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2025:

Maio

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro