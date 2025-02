Calendário fevereiro 2025: feriados e datas comemorativas

Fevereiro de 2025 traz importantes datas comemorativas no Brasil, como o Dia de Iemanjá, comemorado no dia 2 e celebrado com homenagens em diversas regiões. Já no dia 4, o Dia Mundial do Câncer reforça a conscientização sobre a prevenção e o tratamento da doença. Veja abaixo o calendário completo do segundo mês do ano.

Quais serão os próximos feriados e pontos facultativos de 2025?

Feriados nacionais:

18 de abril - Sexta-feira - Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril - Domingo - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril - Segunda-feira - Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional)

Pontos facultativos:

3 de março - Segunda-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março - Terça-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

5 de março - Quarta-feira - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

24 de dezembro - Quarta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

31 de dezembro - Quarta-feira - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h)

Datas comemorativas em fevereiro de 2025:

1/02 - Dia do Publicitário

2/02 - Dia de Iemanjá

3/02 - Dia da Navegação do Rio São Francisco

4/02: Dia Mundial do Câncer

5/02: Dia Nacional da Mamografia

7/02: Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

13/02: Dia Mundial do Rádio

10/02: Dia do Atleta Profissional

16/02: Dia do Repórter

Quais são os feriados de 2025?

Os feriados nacionais serão o Ano-Novo, Sexta-Feira Santa, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e Natal. Além das seis datas de ponto facultativo, sendo elas o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e as vésperas de Natal e Ano Novo.