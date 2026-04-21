Economista analisa alta em serviços, varejo e prévia do PIB

Para o economista Rafael Perez, da Suno Research, estas são as três principais notícias da semana:

O setor de serviços registrou alta.

O comércio varejista cresceu.

O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB , também cresceu.

Para entender a importância destas notícias, convidamos o economista para uma análise individual de cada uma delas.

Serviços registra alta de 0,1%

O setor de serviços registrou alta de 0,1% em fevereiro, abaixo do consenso de mercado. O resultado representa a segunda alta consecutiva, mas revela uma desaceleração no acumulado de 12 meses, com avanço de 2,7%, frente aos 3% registrados em janeiro.

Em 2026, o setor de serviços deve manter resiliência, porém com avanço mais moderado, em linha com o cenário de que a demanda interna deverá apresentar uma contribuição menor para o crescimento da economia.

Os principais destaques tendem a vir de segmentos como informação e comunicação e transportes, refletindo transformações estruturais importantes da economia nos últimos anos, como o avanço da digitalização e do e-commerce.

Comércio varejista cresce 0,6%

As vendas do comércio varejista cresceram 0,6% em fevereiro, também abaixo das projeções do mercado. Com isso, o setor acumulou cinco altas nos últimos seis meses e, no acumulado do ano, apresentou avanço de 1,5%.

Na mesma direção, o varejo ampliado — que inclui veículos, motos e materiais de construção — registrou alta de 1% em fevereiro.

A leitura desses números é compatível com o ambiente de retomada do consumo, em linha com a expectativa de ampliação da renda das famílias.

Espera-se que o varejo continue avançando nos próximos meses, mesmo que de forma moderada, sobretudo nos segmentos mais ligados à renda, que tendem a se beneficiar mais diretamente desse contexto.

IBC-Br cresceu, também, 0,6%

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, cresceu 0,6% em fevereiro, segunda alta consecutiva no ano.

Com esse resultado, o indicador acumulou alta de 1,9% nos últimos 12 meses, desaceleração já esperada em relação à atividade econômica. O resultado do mês foi influenciado por avanço disseminado entre os diferentes setores, com destaque para serviços e indústria.

O comportamento dos dados de atividade econômica neste início de ano sugere que o primeiro trimestre deve trazer sinais de reaceleração do crescimento, refletindo um ambiente mais favorável ao consumo e o avanço de segmentos mais exógenos da economia, como a indústria extrativa, o agronegócio e as exportações. A projeção é de alta de 0,9% do PIB no primeiro trimestre, com moderação da expansão econômica nos trimestres seguintes.