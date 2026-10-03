Lula e Flávio: na véspera do primeiro turno, os dois estão tecnicamente empatados (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08h00.
Pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3, mostra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 46% dos votos válidos na disputa pela Presidência, ante 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cenário de empate técnico no limite da margem de erro. Em uma simulação de segundo turno com votos totais, Flávio registra 49% e Lula, 44%. O levantamento ouviu 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 46% dos votos válidos na disputa pela presidência da República, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%, segundo a pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3.
Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. O levantamento exclui da conta os brancos, nulos e indecisos.
Entre os demais nomes na disputa pelos votos válidos, Augusto Cury (Avante) pontua com 4% e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marca 3%. Renan Santos (Missão) alcança 2% de preferência, seguido por Samara Martins (UP), com 1%.
Os demais candidatos testados na cédula não pontuaram nesta simulação do instituto.
Na comparação com o levantamento anterior, os dois nomes permaneceram com o mesmo percentual de votos válidos.
Nas intenções de voto, que consideram indecisos e votos brancos e nulos, o senador do PL registra 43% contra 41% de Lula. Cury tem 4% nesse cenário.
A liderança de Flávio Bolsonaro é sustentada pela vantagem entre os homens, com 55% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% do petista. Já o atual presidente pontua com 51% entre as mulheres, registrando vantagem sobre o senador, que tem 33% neste grupo.
A renda também sinaliza estratificações consolidadas. Nos recortes de até dois salários mínimos, Lula chega a registrar 50%, enquanto Bolsonaro marca 34%. Entre os eleitores com renda familiar superior a 20 salários mínimos, o cenário se inverte, e o parlamentar atinge 61% contra 32% do petista.
No cenário hipotético de segundo turno entre os líderes, considerando os votos totais, o senador do PL alcança 49%, contra 44% do atual presidente da República. Como a diferença de cinco pontos percentuais supera a margem de erro, o cenário configura vantagem estatística para o parlamentar.
Neste recorte direto entre os dois candidatos com maior intenção de voto, os brancos e nulos somam 6%, enquanto 1% dos entrevistados afirmaram que não saberiam responder.
Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Lula lidera o índice com 50%, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 43%. Renan Santos aparece na sequência com 11%, seguido por Ronaldo Caiado, Romeu Zema (Novo-MG) e Augusto Cury, todos com 7% de rejeição.
O levantamento também aferiu a percepção do eleitorado sobre a gestão federal. O trabalho da atual Presidência da República é desaprovado por 50%, enquanto 46% declaram aprovar o desempenho do governo em exercício. Outros 4% não souberam avaliar.
A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas (GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios da Gerp e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.
A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.
Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.
Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.
Na simulação de primeiro turno, considerando apenas os votos válidos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 46%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
Na simulação de segundo turno considerando os votos totais, Flávio Bolsonaro registra 49% das intenções de voto e Lula, 44%. Brancos e nulos somam 6%, e 1% dos entrevistados não soube responder.
A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%.
Nos votos válidos, Augusto Cury (Avante) aparece com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Renan Santos (Missão) registra 2% e Samara Martins (UP), 1%. Os demais candidatos testados não pontuaram nessa simulação.
Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum. A rejeição a Flávio Bolsonaro é de 43%.
O levantamento aponta que 50% dos entrevistados desaprovam o trabalho da atual Presidência da República, enquanto 46% aprovam. Outros 4% não souberam avaliar.
O Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026 por meio de entrevistas telefônicas (GerpCati). A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.
O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado neste domingo, 4 de outubro. O eventual segundo turno para presidente e governadores está marcado para 25 de outubro.