RESUMO ＋ Pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3, mostra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 46% dos votos válidos na disputa pela Presidência, ante 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cenário de empate técnico no limite da margem de erro. Em uma simulação de segundo turno com votos totais, Flávio registra 49% e Lula, 44%. O levantamento ouviu 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 46% dos votos válidos na disputa pela presidência da República, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%, segundo a pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3.

Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. O levantamento exclui da conta os brancos, nulos e indecisos.

Entre os demais nomes na disputa pelos votos válidos, Augusto Cury (Avante) pontua com 4% e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marca 3%. Renan Santos (Missão) alcança 2% de preferência, seguido por Samara Martins (UP), com 1%.

Os demais candidatos testados na cédula não pontuaram nesta simulação do instituto.

Na comparação com o levantamento anterior, os dois nomes permaneceram com o mesmo percentual de votos válidos.

Nas intenções de voto, que consideram indecisos e votos brancos e nulos, o senador do PL registra 43% contra 41% de Lula. Cury tem 4% nesse cenário.

A liderança de Flávio Bolsonaro é sustentada pela vantagem entre os homens, com 55% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% do petista. Já o atual presidente pontua com 51% entre as mulheres, registrando vantagem sobre o senador, que tem 33% neste grupo.

A renda também sinaliza estratificações consolidadas. Nos recortes de até dois salários mínimos, Lula chega a registrar 50%, enquanto Bolsonaro marca 34%. Entre os eleitores com renda familiar superior a 20 salários mínimos, o cenário se inverte, e o parlamentar atinge 61% contra 32% do petista.

Simulações de embate no 2º turno

No cenário hipotético de segundo turno entre os líderes, considerando os votos totais, o senador do PL alcança 49%, contra 44% do atual presidente da República. Como a diferença de cinco pontos percentuais supera a margem de erro, o cenário configura vantagem estatística para o parlamentar.

Neste recorte direto entre os dois candidatos com maior intenção de voto, os brancos e nulos somam 6%, enquanto 1% dos entrevistados afirmaram que não saberiam responder.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Lula lidera o índice com 50%, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 43%. Renan Santos aparece na sequência com 11%, seguido por Ronaldo Caiado, Romeu Zema (Novo-MG) e Augusto Cury, todos com 7% de rejeição.

O levantamento também aferiu a percepção do eleitorado sobre a gestão federal. O trabalho da atual Presidência da República é desaprovado por 50%, enquanto 46% declaram aprovar o desempenho do governo em exercício. Outros 4% não souberam avaliar.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas (GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios da Gerp e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.

Apuração ao vivo da Exame

A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.