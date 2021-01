Butantan tem matéria-prima para fabricar vacina até quarta-feira, 20

A produção do segundo lote de vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan deve terminar nesta quarta-feira, 20. De acordo com o diretor da entidade, Dimas Covas, um carregamento com o chamado IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), necessário para a fabricação de mais imunizantes, está pronto na China e aguarda somente questões burocráticas para chegar ao Brasil.

Na segunda-feira, o Butantan fez um novo pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da vacina contra a covid-19. São essas doses que estão em fase final de produção.

No protocolo de uso emergencial, o pedido é feito para lotes específicos e, por isso, há a necessidade de fazer um povo pedido. O protocolo analisado no domingo, 17, contemplava cerca de 6 milhões de doses. O prazo limite para a Anvisa analisar este novo pedido é de dez dias.

“Essas 4 milhões já estão prontas, estamos em andamento mais um lote que pode ser terminado na quarta-feira, totalizando os 4,8 milhões. Essa matéria primeira precisa chegar para não parar este cronograma de produção. Se chegar antes do fim do mês, nós cumpriremos o cronograma de entrega de vacinas”, Dimas Covas, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes na segunda-feira, 18.

Ainda segundo ele, este insumo vem de forma concentrada, e o Butantan trabalha para transformá-lo na dose correta. Cerca de mil litros desta matéria-prima dão origem a 1 milhão de doses.

No fim do ano, o Butantan fez uma ampliação na capacidade de produção para fabricar 1 milhão de doses por dia. De acordo com Dimas Covas, esta capacidade já foi atingida.

“O contrato é de 46 milhões de doses. Nós ainda precisamos cumprir 40 milhões. Dependemos da autorização do governo chinês. A matéria-prima já está pronta na Sinovac desde meados deste mês e aguardamos esta autorização”, disse Dimas Covas.

O Butantan já produziu um total de 10,8 milhões de doses da vacina. As primeiras 6 milhões foram distribuídas ainda no domingo, 17, assim que a Anvisa autorizou o uso emergencial no país.

Em novembro, começaram as obras para a construção de uma nova fábrica do Butantan, essa com capacidade para produzir mais 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19. A previsão para que a nova estrutura esteja pronta é setembro deste ano.