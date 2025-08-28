Brasil

Brasileiros poderão voltar a usar visto eletrônico para ir ao México, diz Alckmin

Mudança ocorre em meio à visita oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México para ampliar parcerias comerciais

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18h03.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 18h11.

CIDADE DO MÉXICO* - O Brasil e o México fecharam um acordo nesta quinta-feira, 28, para a retomada da emissão de visto eletrônico para turistas brasileiros que viajarem ao país, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O serviço de controle de imigração foi suspenso em 2022.

A mudança ocorre em meio à visita oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México para ampliar parcerias comerciais com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Na comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, o assunto esteve presente em diversos discursos de ministros brasileiros mais cedo — inclusive, Alckmin.

"Vamos trabalhar para ter rapidamente o visto eletrônico para facilitar esse intercâmbio Brasil-México. Estamos otimistas e vamos nos empenhar", disse Alckmin, em conversa com jornalistas nesta manhã.

Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou: "Um dos pedidos aqui foi que o visto eletrônico [para brasileiros] venha o mais rápido possível porque 100 mil brasileiros deixaram de vir nesses dois últimos anos diante da dificuldade [de vir] aqui para o México".

Mudança nas regras

Em 2022, o México reverteu uma regra que permitia a brasileiros fazer um visto eletrônico pela internet para visitar o país. Assim, passou a vigorar a regra atual, na qual o interessado em visitar o país precisa ir aos consulados, em São Paulo e Rio de Janeiro, ou à embaixada mexicana, em Brasília, e solicitar o visto presencialmente.

Na época, o México apontou que buscava de "soluções mutuamente aceitáveis para assegurar uma migração segura, organizada e regularizada, assim como para combater os grupos do crime organizado internacional que lucram com o tráfico de migrantes e de pessoas"

Em contrapartida, mexicanos não precisam de visto para visitar o Brasil.

No começo de agosto deste ano, o governo do México informou que uma nova modalidade de visto eletrônico passará a funcionar. A publicação no diário oficial do país, porém, não detalhou quais países serão incluídos.

Em outubro do ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma visita à presidente Claudia Sheinbaum, o tema foi discutido por membros que participaram da comitiva.

'Reciprocidade' mexicana

Segundo Tebet, nas visitas técnicas da comitiva, muitos empresários comentaram como a necessidade visto dificulta e torna mais burocrática a visita ao México.

"No Brasil, somente no Rio, Brasília e São Paulo podem tirar o visto. Até no setor cultural tem muita reclamação sobre isso, que não conseguem chegar aqui", afirmou.

Durante as reuniões bilaterais, pontuou a ministra, houve um pedido de Alckmin para que isso fosse resolvido o mais rápido possível.

"Embora se não tenha assinado nada, sentimos uma reciprocidade, um entendimento por parte do governo mexicano de que isso é importante", disse Tebet. "O timing disso eu não poderia dizer porque não foi discutido na mesa de negociação."

A ministra acredita que, em breve, será possível levar boas notícias para o Brasil.

"O México está perdendo turistas. Como eu disse, em menos de dois anos, 100 mil brasileiros a menos foram gastar nas praias, nas cidades, nos museus, nas pousadas, nos restaurantes, nos bares, nos hotéis", afirmou.

A tentativa brasileira faz parte de um esforço maior de estreitar o relacionamento com o país latino-americano. Na quarta-feira, a ApexBrasil realizou um fórum na Cidade do México com a participação de dezenas de empresários de grandes empresas. Participantes saíram empolgados com as possibilidades de negócios entre os países.

À tarde, Brasil e México assinaram parcerias para aprofundar a cooperação nos setores da agropecuária, de biocombustíveis, fortalecimento comercial e atração de investimentos.

Em evento de assinatura dos memorandos, o vice-presidente destacou o impacto que a parceria terá em diversos setores, como o econômico e social.

No caso dos biocombustíveis, o governo avalia ser a base para futuras ações de cooperação, "com o objetivo de impulsionar um crescimento do setor no México, aproveitando a reconhecida experiência que o Brasil possui na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar", diz trecho de nota.

A visita ao México será sucedida por uma missão comercial para o Canadá, também na busca de aproximar a relação comercial com o país.

* O jornalista viajou a convite da ApexBrasil

