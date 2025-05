Brasileiro de 16 anos é reconhecido como uma das 100 crianças prodígio do mundo

Caio Temponi é um jovem que, apesar de novo, já acumula um histórico surpreendente para a vasta maioria das pessoas. Aos 14 anos, foi a pessoa mais nova a ser aprovada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o mais jovem com o maior número de aprovações, 18, em cursos como Medicina, Direito e Engenharia, segundo o Rank Brasil, livro que contabiliza recordes brasileiros. Agora, aos 16, foi selecionado como uma das 100 crianças prodígio do mundo na categoria "Inteligência e memória – QI" pelo Global Child Prodigy Awards (GCP Awards).

O evento, que celebra os maiores talentos infantis do planeta, será realizado em Londres, no dia 26 de junho. São escolhidas crianças e adolescentes que se destacam com competências extraordinárias em áreas como música, ciência, esportes, empreendedorismo, artes e inteligência. Os premiados têm suas histórias publicadas no Global Child Prodigy Annual Book, que é distribuído globalmente.

— Ser reconhecido entre os maiores talentos do mundo é uma honra que carrego com responsabilidade, gostarei muito de estar lá, representar meu país e mostrar que o Brasil também é terra de talentos excepcionais — diz Caio, o único representante brasileiro na categoria “Inteligência e memória – QI”. A ida ao prêmio será possível por meio de um patrocínio da Estratégia Vestibulares.

Caio começou a demonstrar sua facilidade nos estudos cedo, aos 12 anos, quando foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), um dos concursos mais disputados do país. No ano seguinte, com 13, conquistou cinco aprovações em vestibulares, incluindo nos cursos de Medicina e Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), feito inédito para alguém tão jovem.

Hoje, ele cursa duas faculdades ao mesmo tempo: Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde foi aprovado em 3º lugar, e Matemática no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

Veja os resultados já conquistados por Caio: