ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Umidade em São Paulo despenca e iguala níveis do Deserto do Saara, alerta Defesa Civil

Cidades como Descalvado e Bragança Paulista chegaram a 4% e 4,3% de umidade relativa do ar, respectivamente; órgão decretou estado de emergência para a saúde e meio ambiente

A Defesa Civil também adverte sobre a realização de atividade física nos horários de maior calor e recomenda umidificar ambientes fechados (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Defesa Civil também adverte sobre a realização de atividade física nos horários de maior calor e recomenda umidificar ambientes fechados (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18h23.

A seca que atinge o estado de São Paulo nesta semana levou cidades a um nível de umidade relativa do ar semelhante ao do Deserto do Saara, na África, e do Atacama, no Chile.

A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, que calculou que em cidades como Descalvado e Bragança Paulista, a umidade chegou a 4% e 4,3%, respectivamente, nesta quinta-feira, 11.

Previsão do tempo: céu nublado e temperaturas amenas devem marcar o fim de semana em São Paulo

A lista é completa com os municípios de Itapira, com 5,8% de umidade relativa do ar, Cordeirópolis, com 6,7%, e Sumaré, com 6,9%. Em nota, a Defesa Civil alertou que os valores são considerados extremamente alarmantes.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda atenção redobrada em níveis abaixo de 30%”, disse. Em todo o estado, 202 municípios registraram a umidade relativa abaixo do recomendado.

A OMS ainda que quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12% é considerada como estado de emergência pelo risco agravado para a saúde e o meio ambiente. Essa foi a realidade para 77 cidades que registraram 12% ou índices ainda menores.

Segundo a Defesa Civil, o estado passou nesta quinta-feira por uma das tardes mais secas e quentes do ano.

Calor extremo agrava situação

O calor registrado em algumas cidades piorou a situação causada pela seca extrema. Os termômetros chegaram a 40,3 °C em Paulo de Faria; já em Santa Salete, a temperatura chegou a 39 °C. Tupi Paulista e Araçatuba marcaram 38,8 °C e 38,1 °C, respectivamente, também sob efeito do clima extremo.

A situação crítica levou a Defesa Civil a emitir um alerta severo por celular para 511 municípios de São Paulo, que alertava para a necessidade de hidratação, proteção de grupos vulneráveis e a não usar fogo para descartar lixo ou limpar terrenos.

A organização também adverte sobre a realização de atividade física nos horários de maior calor e recomenda umidificar ambientes fechados e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Incêndios florestais também foram registrados nas cidades de Socorro, Cajamar, Campos do Jordão, Alto Alegre, Bofete, Cruzeiro, Piracicaba, Cajuru, Cássia dos Coqueiros e Adamantina.

  • Ilhas Maldivas

    1/6 Ilhas Maldivas (1- Ilhas Maldivas)

  • Tuvalu

    2/6 Tuvalu (2- Tuvalu)

  • Ilhas Marshall: US$ 190,9 milhões

    3/6 Ilhas Marshall: US$ 190,9 milhões (3- Marshall)

  • 6. Nauru

    4/6 6. Nauru (4- nauru)

  • Visão do atol de Tarawa, capital do vasto arquipélago de Kiribati

    5/6 Visão do atol de Tarawa, capital do vasto arquipélago de Kiribati (size_960_16_9_arquipelago-ilha-pacifico.jpg)

  • Ilha de Kiribati

    6/6 Ilha de Kiribati (size_960_16_9_kiribati.jpg)

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasonda de calorCalorSecasEstado de São Paulo

Mais de ESG

COP30: plataformas limitam preços de hospedagem enquanto ONU solicita delegações menores

Maior projeto de logística reversa do país reciclou 200 mil toneladas de embalagens em 2024; conheça

O futuro das redes elétricas na América Latina

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como a Randoncorp tornou o ESG transversal em toda operação

Mais na Exame

Negócios

Essa CEO ouviu mais de 100 nãos antes de construir uma empresa avaliada em US$ 25 bi, o Canva

Carreira

Retorno à escola após os 18 anos melhora salários e chances de emprego formal no Brasil

Brasil

Estudante é preso pela PF por ameaças de morte ao deputado federal Nikolas Ferreira

Guia de Investimentos

O que é uma LIG (Letra Imobiliária Garantida) e quais são os riscos desse investimento