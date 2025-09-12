Umidade em São Paulo despenca e iguala níveis do Deserto do Saara, alerta Defesa Civil

A seca que atinge o estado de São Paulo nesta semana levou cidades a um nível de umidade relativa do ar semelhante ao do Deserto do Saara, na África, e do Atacama, no Chile.

A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, que calculou que em cidades como Descalvado e Bragança Paulista, a umidade chegou a 4% e 4,3%, respectivamente, nesta quinta-feira, 11.

A lista é completa com os municípios de Itapira, com 5,8% de umidade relativa do ar, Cordeirópolis, com 6,7%, e Sumaré, com 6,9%. Em nota, a Defesa Civil alertou que os valores são considerados extremamente alarmantes.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda atenção redobrada em níveis abaixo de 30%”, disse. Em todo o estado, 202 municípios registraram a umidade relativa abaixo do recomendado.

A OMS ainda que quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12% é considerada como estado de emergência pelo risco agravado para a saúde e o meio ambiente. Essa foi a realidade para 77 cidades que registraram 12% ou índices ainda menores.

Segundo a Defesa Civil, o estado passou nesta quinta-feira por uma das tardes mais secas e quentes do ano.

Calor extremo agrava situação

O calor registrado em algumas cidades piorou a situação causada pela seca extrema. Os termômetros chegaram a 40,3 °C em Paulo de Faria; já em Santa Salete, a temperatura chegou a 39 °C. Tupi Paulista e Araçatuba marcaram 38,8 °C e 38,1 °C, respectivamente, também sob efeito do clima extremo.

A situação crítica levou a Defesa Civil a emitir um alerta severo por celular para 511 municípios de São Paulo, que alertava para a necessidade de hidratação, proteção de grupos vulneráveis e a não usar fogo para descartar lixo ou limpar terrenos.

A organização também adverte sobre a realização de atividade física nos horários de maior calor e recomenda umidificar ambientes fechados e usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Incêndios florestais também foram registrados nas cidades de Socorro, Cajamar, Campos do Jordão, Alto Alegre, Bofete, Cruzeiro, Piracicaba, Cajuru, Cássia dos Coqueiros e Adamantina.