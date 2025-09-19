Brasil

Previsão do tempo: fim de semana em São Paulo deve ter calor intenso e chuvas isoladas

Temperaturas devem ser superiores a 32°C até o domingo, seguidas de breves intervalos de alívio devido à chegada da brisa marítima

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09h43.

O final de semana em São Paulo deve ser marcado por uma onda de calor intenso, com temperaturas máximas acima dos 32°C até domingo, 21.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o sol predominante favorece a elevação das temperaturas, que terão mínimas em torno de 15°C e máximas que podem superar os 31°C nesta sexta-feira, 19.

No sábado, 20, e domingo, 21, as temperaturas podem ultrapassar os 32°C, mantendo o clima quente.

Possíveis chuvas isoladas no final de semana

Além do tempo quente, há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas entre o final da tarde e o início da noite, favorecidas pela chegada da brisa marítima, que aumentará a nebulosidade na Grande São Paulo.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, em torno de 35%, o que intensifica a sensação de calor seco.

Características típicas da transição climática de setembro

Este cenário é típico da transição entre o inverno e a primavera, época em que ondas de calor se intensificam antes da chegada das chuvas de estação.

