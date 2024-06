Brasil é o sexto país que mais perde milionários no mundo, aponta consultoria

O Brasil será o sexto país com maior migração de milionários no mundo em 2024, segundo relatório da consultoria Henley & Partners. De acordo com a empresa, 800 brasileiros com patrimônio superior a US$ 1 milhão devem deixar país neste ano. O Brasil só ficou para trás de China, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e Rússia.

O estudo aponta que os milionários brasileiros saem do país para buscar uma vida melhor em ambientes mais seguros, com acesso a melhores serviços de educação e saúde.

E para onde vão os brasileiros muito ricos? A consultoria indica que os destinos favoritos são EUA e Portugal. Os dois países, aliás, estão no top 10 dos que mais vão receber milionários de fora em 2024 - EUA (2º lugar, com 3,8 mil) e Portugal (9º, com 800).

Seria o terceiro ano seguido em que o Brasil registra êxodo de milionários - em 2022 foram 1,8 mil e ano passado, 1,2 mil. De acordo com o estudo, o país foi o que mais perdeu milionários entre 30 nações num período que vai de 2013 a 2023, ficando atrás apenas da Nigéria.

Segundo a Henley & Partners, o Brasil tem, 82,4 mil milionários, sendo 25 destes bilionários. Para se ter uma comparação, os EUA, líderes do ranking, contam com 5,5 milhões de milionários.

Ranking dos 10 maiores fluxos de saída milionários