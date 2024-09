O deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil) tem 33% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Cuiabá , de acordo com pesquisa Quaest encomendada pela TV Centro América, afiliada da Rede Globo, e divulgada nesta terça-feira, 17. O deputado federal Abílio Brunini (PL) aparece na segunda posição com 26%.

Em seguida está o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) com 20%. Pela margem de erro da pesquis,a que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Brunini e Cabral estão tecnicamente empatados no limite do intervalo. O empresário Domingos Kenedy (MDB) marca 4%.

Na comparação com a primeira rodada do estudo, divulgado em 27 de agosto, o percentual de eleitores indecisos caiu de 64% para 52%. Botelho oscilou positivamente dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. Já os candidatos do PL e PT mantiveram o empate técnico na disputa pelo segundo lugar.

Intenções de voto em Cuiabá:

Eduardo Botelho (União): 33%

Abílio Brunini (PL): 26%

Lúdio Cabral (PT): 20%

Domingos Kennedy (MDB): 4%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Cenários de 2º turno

A pesquisa também apresentou três cenários de segundo turno para a eleição em Cuiabá. Botelho vai melhor em ambos os cenários em que aparece, vencendo Abílio e Lúdio.

Cenário 1:

Eduardo Botelho (União): 53%

Lúdio Cabral (PT): 28%

Indecisos: 6%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 13%

Cenário 3:

Abílio Brunini (PL): 46%

Lúdio Cabral (PT): 35%

Indecisos: 5%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 14%

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como MT-09476/2024 e realizou presencialmente 852 entrevistas entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança é de 95%.