A disputa pela prefeitura de Cuiabá tem um empate técnico entre o deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil) e o deputado federal Abílio Brunini (PL). De acordo com pesquisa Futura Inteligência encomendada pela empresa 100% Cidades e divulgada nesta sexta-feira, 6, Botelho tem 34,7% das intenções de voto, e Abílio 33,5%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Na terceira posição está o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) com 16,9%, seguido pelo empresário Domingos Kenedy (MDB), que marca 2,8%.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em agosto, Botelho assumiu o primeiro lugar ao oscilar de 31,5% para 34,7% das intenções de voto, dentro da margem de erro. Já Abílio foi numericamente para a segunda posição oscilando de 31,8% para 33,5%. Lúdio oscilou quatro pontos negativos, indo de 20%, na pesquisa do mês passado, para 16,9%.

Intenções de voto em Cuiabá:

Eduardo Botelho 34,7%

Abílio 33,5%

Lúdio 16,9%

Kennedy 2,8%

Ninguém/Branco/Nulo 4,7%

NS/NR/Indeciso 7,3%

*Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Cenários de 2º turno

A pesquisa também apresentou seis cenários de segundo turno para a eleição em Cuiabá. Botelho vai melhor em ambos os cenários em que aparece, vencendo Abílio, Lúdio e Kennedy.

Cenário 1:

Eduardo Botelho 46,7%

Abílio 39,0%

Ninguém/Branco/Nulo 9,3%

NS/NR/Indeciso 5,0%

Cenário 2:

Abílio 47,6%

Lúdio 39,2%

Ninguém/Branco/Nulo 8,5%

NS/NR/Indeciso 4,7%

Cenário 3:

Abílio 56,4%

Kennedy 23,6%

Ninguém/Branco/Nulo 13,1%

NS/NR/Indeciso 6,9%

Cenário 4:

Eduardo Botelho 51,2%

Lúdio 26,9%

Ninguém/Branco/Nulo 16,0%

NS/NR/Indeciso 5,9%

Cenário 5:

Lúdio 50,7%

Kennedy 19,7%

Ninguém/Branco/Nulo 22,4%

NS/NR/Indeciso 7,2%

Cenário 6:

Eduardo Botelho 58,9%

Kennedy 15,7%

Ninguém/Branco/Nulo 18,8%

NS/NR/Indeciso 6,6%

Rejeição

O Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital mato-grossense eles não votariam de jeito nenhum. Lúdio Cabral é o mais rejeitado, com 38,2%, seguido por Abílio Brunini, com 36,3%, e Kennedy, com 30,0%. Botelho tem a menor rejeição de 24,9%.

Lúdio 38,2%

Abílio 36,3%

Kennedy 30,0%

Eduardo Botelho 24,9%

Não rejeita ninguém 3,7%

Rejeita todos 1,1%

NS/NR 5,6%

A pesquisa foi registrada no TSE como MT-08293/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.