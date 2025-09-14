Bolsonaro vai ao hospital neste domingo (14) para remover lesões na pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou sua casa na manhã deste domingo, 14, para realizar dois procedimentos médicos na pele neste domingo no hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília. É a primeira vez que o ex-mandatário deixa a sua residência após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Como está em prisão domiciliar por suspeita de tentar obstruir a Justiça, Bolsonaro obteve autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para poder fazer o deslocamento da sua casa até o hospital.

Bolsonaro teve o carro vistoriado e foi escoltado por agentes da Polícia Penal do Distrito Federal, em um esquema especial de segurança que visa dirimir o risco de fuga.

Conforme relatório médico, o ex-presidente removerá duas lesões na pele, uma benigna (pinta) no tronco e outra ainda desconhecida que será levada à biópsia. O procedimento está marcado para as 10 horas e será feito em "regime ambulatorial" - ou seja, não há necessidade de internação e a previsão é que ele seja liberado no mesmo dia. A defesa, então, precisará entregar um atestado médico ao STF num prazo de até 48 horas.

Os procedimentos são considerados simples se comparados às intervenções médicas realizadas pelo ex-presidente nos últimos meses. Em abril, ele foi submetido a uma cirurgia de grande porte de reconstrução da parede abdominal, que durou 12 horas.

Bolsonaro vem sofrendo com um quadro de soluços frequentes, que nos momentos de crise o impedem de falar e o fazem vomitar. A condição é uma das sequelas do ataque a faca sofrido por ele durante a campanha eleitoral de 2018.

O estado de saúde delicado de Bolsonaro deve basear um pedido da defesa para que ele cumpra a pena em regime domiciliar. Essa manifestação deve ser feita após a publicação do acordão do julgamento encerrado nesta sexta-feira.

Relembre as cirurgias de Bolsonaro em decorrência da facada

6 de setembro de 2018

Bolsonaro precisa passar por uma cirurgia de emergência no Hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral.

12 de setembro de 2019

Dias depois, após ser transferido para São Paulo, precisou passar por uma cirurgia de desobstrução do intestino.

28 de janeiro de 2019

Cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, que precisou ser colocada durante a recuperação da facada.

8 de setembro de 2019

Uma das cirurgias causou uma hérnia na cicatriz. Por isso, o presidente precisou fazer novo procedimento cirúrgico para correção.

12 de setembro de 2023

Presidente passou por nova cirurgia em decorrência da facada, quando foi preciso corrigir uma hérnia de hiato, ou seja, uma cirurgia na porção superior do estômago para resolver um quadro de refluxo.

Cirurgia do dia 13 de abril de 2025: 12 horas de operação

Após 12h de cirurgia, o último boletim médico do ex-presidente indicava que ele estava sem dor e com quadro de saúde “estável”. "O ex-Presidente da República Jair Bolsonaro foi submetido a cirurgia de extensa lise de aderências e reconstrução da parede abdominal. O procedimento de grande porte teve duração de 12 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue", diz trecho do comunicado dos médicos que fizeram a cirurgia no DF Star.

Os profissionais acrescentaram que a "obstrução intestinal era resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento de liberação das aderências. Encontra-se no momento na Unidade de Terapia Intensiva, estável clinicamente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções".