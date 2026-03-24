Bolsonaro tem melhora clínica e já está no quarto, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está em um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira, 24. A informação foi confirmada pelo médico responsável, doutor Brasil Caiado.

Bolsonaro estava internado desde o dia 13 de março, após apresentar mal-estar na Papudinha. O diagnóstico indicou pneumonia associada à broncoaspiração.

De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, 24, o ex-presidente apresentou melhora clínica.

O documento informa que Bolsonaro "segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora". Ainda não há previsão para alta hospitalar.

Pedido de prisão domiciliar

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF), também nesta segunda-feira, 23, manifestação favorável à concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parecer será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após solicitação feita pela defesa de Bolsonaro.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena na Papudinha, em Brasília.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que "a evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que o atendeu no último incidente, recomenda a flexibilização do regime, em linha com o que admite o Supremo Tribunal em circunstâncias análogas".

Gonet também registra que a concessão da prisão domiciliar "encontra apoio no dever dos Poderes de preservação da integridade física e moral" de pessoas sob custódia do Estado.

Segundo o procurador, "está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar".

A manifestação aponta ainda que o quadro de comorbidades do ex-presidente, conforme avaliação médica, expõe sua integridade a risco, com possibilidade de novos episódios súbitos de mal-estar.

*Com informações do jornal O Globo.