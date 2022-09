Bolsonaro participa de sabatina no SBT nesta terça; veja horário

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, será entrevistado pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, nesta terça-feira, 13, às 20h, no SBT. A sabatina terá a duração de 30 minutos, sem intervalo, e será transmitida ao vivo.

A entrevista de Bolsonaro será a primeira de uma série de sabatinas com os candidatos à Presidência da República. Foram convidados os quatro que têm as melhores colocações nas pesquisas de intenção de votos.

Ciro Gomes (PDT) participará do programa na próxima segunda-feira, 19 de setembro, e Simone Tebet (MDB), na terça-feira, 20 de setembro.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não confirmou presença. As datas foram escolhidas com as assessorias dos candidatos, com base na agenda de cada um.

