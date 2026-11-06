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BC divulga lista das 134 empresas que pediram autorização para operar cripto; confira

De bancos como BTG, Itaú e Bradesco a empresas criptonativas como Binance, OKX, Coinbase e Bitget, mais de 100 companhias se submeteram ao processo de licença

Banco Central mantém taxa de juros em 15% (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Banco Central mantém taxa de juros em 15% (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15h29.

Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 15h32.

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O Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 6, a lista das instituições que estão no processo de licença para poderem continuar a operar com criptoativos.

A divulgação vem pouco depois de 30 de outubro, que foi quando acabou o prazo para as companhias do setor entrarem com pedidos para se tornarem prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) no Brasil. Quem não fez o pedido de licença ou não foi aprovado não poderá mais operar com cripto no país.

No comunicado, o BC separa as empresas que pediram autorização para começarem a ser supervisionadas pela autoridade monetária dos bancos e instituições que já são regulados pelo BC em outros mercados e agora buscam ser PSAVs.

Dentre os bancos e instituições tradicionais que pediram licença se destacam BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e XP.

Confira abaixo todos os bancos e instituições financeiras que pediram autorização para operar com cripto:

CNPJNomeTipo de atuação
47227569GLOBAL INVESTMENT SERVICES DTVMIntermediação
18684408AZIMUT BRASIL DTVM LTDACustódia/Intermediação
27842177BPY CCTVM S.A.Intermediação
28650236GALAPAGOS DTVM S.A.Intermediação
15761217CC AÇORIANA LTDA.Intermediação
30183111TROCKA CC S.A.Intermediação
44323831ATUAL CC LTDAIntermediação
17904906BRX SOCIEDADE CC S.A.Intermediação
60701190ITAÚ UNIBANCO S.A.Custódia/Intermediação
61384004AVENUE SECURITIES BI S.A.Intermediação
30306294BANCO BTG PACTUAL S.A.Custódia/Intermediação
33264668BCO XP S.A.Intermediação
71027866BCO BS2 S.A.Intermediação
9516419PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.AIntermediação
60746948BCO BRADESCO S.A.Custódia/Intermediação
45246410BANCO GENIALIntermediação
58160789BCO SAFRA S.A.Custódia/Intermediação
1638542SAFRA DTVMCustódia/Intermediação
0BCO DO BRASIL S.A.Custódia/Intermediação
78632767OURIBANK S.A.Intermediação
11703662BANCO TRAVELEX S.A.Intermediação
19307785BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIOCustódia/Intermediação
68900810BCO RENDIMENTO S.A.Intermediação
13059145EBURY BCO DE CÂMBIO S.A.Intermediação

PSAVs que não são bancos

Entre as empresas fora da supervisão do BC que pediram licença estão Binance (que aparece como BBrasil), OKX, Bybit, Coinbase, Mercado Bitcoin, Foxbit, Brasil Bitcoin (aparece como Brasil 8), Bitget (aparece como BTGT), Crown, Lumx, Ripple, Circle, Avenia, Transfera e outras companhias criptonativas famosas. B3, Nubank (Nu Crypto), Banco Inter e Santander também aparecem como aplicantes nessa subdivisão apesar de serem instituições do sistema financeiro tradicional.

Veja abaixo a lista completa:

CNPJInstituiçãoModalidadeSituação do pedido
39.695.312Higherway Tech Soluções Ltda.IntermediáriaIndeferido
66.643.089Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.CorretoraEm exame
54.049.320Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
61.575.252Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
62.082.830PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
39.753.279W Brasil Comércio Ltda.IntermediáriaEm exame
49.786.191Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/AIntermediáriaEm exame
34.882.109Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda.CorretoraEm exame
41.586.874TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
62.193.348LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
34.406.986Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.CorretoraEm exame
61.338.266Prismapay Serviços Digitais Ltda.CorretoraEm exame
59.386.340Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
41.043.469Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
Ltda.		CorretoraEm exame
50.459.025OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
24.536.770FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
69.109.099Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
58.444.469Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
66.739.170Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
33.967.103Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
38.366.912PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
60.483.028Asa Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
62.168.961NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
68.627.500BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
44.342.498Nu Crypto - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
35.818.953Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.CorretoraEm exame
50.224.164Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
23.351.302Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
32.113.577Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.IntermediáriaEm exame
52.830.419Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
62.845.739OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
18.213.434Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
54.473.288Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
51.039.021Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
22.268.814Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
41.743.644Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.IntermediáriaEm exame
59.159.538Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
51.486.503Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
12.474.440Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
64.319.477TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
60.442.459Inter Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
68.837.035Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
61.469.681D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
46.532.664Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
18.997.925Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
54.898.266Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
28.499.395Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
12.455.479Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.CorretoraEm exame
41.863.658IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
61.533.076Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
62.918.433Stark Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
61.147.857Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
62.279.050Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
69.578.638System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
46.919.983Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
47.773.302Balcão BTC Serviços Digitais - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
62.445.816Mega Serviços Digitais Ltda.IntermediáriaEm exame
57.072.135Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
60.749.581NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A.IntermediáriaEm exame
36.009.300BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
46.534.916Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.CorretoraEm exame
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59.509.598Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
52.006.135Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
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69.354.190OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.IntermediáriaEm exame
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