BC divulga lista das 134 empresas que pediram autorização para operar cripto; confira

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 6, a lista das instituições que estão no processo de licença para poderem continuar a operar com criptoativos.

PSAVs) no Brasil. Quem não fez o pedido de licença ou não foi aprovado não poderá mais operar com cripto no país. A divulgação vem pouco depois de 30 de outubro, que foi quando acabou o prazo para as companhias do setor entrarem com pedidos para se tornarem prestadoras de serviços de ativos virtuais () no Brasil. Quem não fez o pedido de licença ou não foi aprovado não poderá mais operar com cripto no país.

No comunicado, o BC separa as empresas que pediram autorização para começarem a ser supervisionadas pela autoridade monetária dos bancos e instituições que já são regulados pelo BC em outros mercados e agora buscam ser PSAVs.

Dentre os bancos e instituições tradicionais que pediram licença se destacam BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e XP.

Confira abaixo todos os bancos e instituições financeiras que pediram autorização para operar com cripto: