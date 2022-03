Bolsonaro nomeia general Freire Gomes para comandar o Exército

O presidente Jair Bolsonaro nomeou, nesta quinta-feira, o general Marco Antônio Freire Gomes como novo comandante do Exército, no lugar de Paulo Sérgio de Oliveira, novo ministro da Defesa.

Oficial de Cavalaria, ex-comandante militar do Nordeste e ex-secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional, Freire Gomes é um dos três generais mais antigos do Exército — um dos critérios para ser escolhido comandante —, e também tem relação no Palácio do Planalto.

A transmissão de cargo deverá ser feita ainda nesta quinta-feira. Na sexta, Paulo Sérgio Oliveira assume o ministério da Defesa no lugar de Walter Braga Netto, cuja exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quinta.

O ex-ministro, general da reserva, deverá ser o candidato a vice na chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Braga Netto precisou deixar a pasta porque a lei eleitoral obriga os candidatos a se desincompatibilizarem seis meses antes das eleições. Ele, no entanto, não ficará sem cargo.

O general da reserva foi nomeado como assessor especial do gabinete pessoal da Presidência. Ele pode permanecer nessa função até três meses antes das eleições.