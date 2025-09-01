Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Advogados de réus da trama golpista se reúnem com ministros do STF antes do julgamento

Defensores apresentaram argumentos para absolvição de réus em ação que investiga tentativa de golpe de Estado

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15h50.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 15h53.

Os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista se reuniram, nas últimas semanas, com ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), dois dias antes do início do julgamento que analisará se houve tentativa de golpe de Estado no Brasil.

As reuniões, que são comuns antes de julgamentos importantes, tiveram como objetivo apresentar os posicionamentos das defesas e, em alguns casos, entregar documentos relevantes ao STF. Parte desses encontros ocorreu no Salão Branco do Supremo, entre sessões.

O advogado Matheus Milanez, que defende o ex-ministro Augusto Heleno, e Eumar Novacki, responsável pela defesa de Anderson Torres, se encontraram com três dos ministros da Primeira Turma: Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Outros defensores, como Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier, e Andrew Fernandes Farias, que representa Paulo Sérgio Nogueira, também se reuniram com partes da Primeira Turma.

Pedidos de absolvição e expectativa para o julgamento

Nas alegações finais do processo, as defesas pediram absolvição de seus clientes, enquanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação de todos os réus.

O julgamento começa nesta terça-feira, 2, e está programado para durar até 12 de setembro, com oito sessões divididas em cinco dias.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)BrasilJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Exército proíbe manifestações em quartéis durante julgamento de Bolsonaro

Planos de saúde passam a cobrir contraceptivo mais seguro do mundo a partir desta segunda-feira, 1º

Paes lidera cenários de 1º turno na disputa pelo governo do Rio, diz Paraná Pesquisas

Inscrições para vestibular da Unicamp terminam nesta segunda-feira, 1

Mais na Exame

Tecnologia

Brasileiros topariam pagar até R$ 600 para jogar GTA 6, mostra pesquisa

Minhas Finanças

Licenciamento 2025 em SP: veja quem deve pagar no mês de setembro

English

The CFO who managed the merger between Petz and Cobasi – along with her third child

Mundo

Maduro afirma que Venezuela está pronta para 'luta armada' em caso de invasão dos EUA