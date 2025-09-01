Advogados de réus da trama golpista se reúnem com ministros do STF antes do julgamento

Os advogados de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista se reuniram, nas últimas semanas, com ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), dois dias antes do início do julgamento que analisará se houve tentativa de golpe de Estado no Brasil.

As reuniões, que são comuns antes de julgamentos importantes, tiveram como objetivo apresentar os posicionamentos das defesas e, em alguns casos, entregar documentos relevantes ao STF. Parte desses encontros ocorreu no Salão Branco do Supremo, entre sessões.

O advogado Matheus Milanez, que defende o ex-ministro Augusto Heleno, e Eumar Novacki, responsável pela defesa de Anderson Torres, se encontraram com três dos ministros da Primeira Turma: Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Outros defensores, como Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier, e Andrew Fernandes Farias, que representa Paulo Sérgio Nogueira, também se reuniram com partes da Primeira Turma.

Pedidos de absolvição e expectativa para o julgamento

Nas alegações finais do processo, as defesas pediram absolvição de seus clientes, enquanto a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação de todos os réus.

O julgamento começa nesta terça-feira, 2, e está programado para durar até 12 de setembro, com oito sessões divididas em cinco dias.