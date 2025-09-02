Quem são os ministros que vão julgar Bolsonaro no STF? Entenda por que a 1ª turma analisará o caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete aliados serão julgados a partir desta terça-feira, 2, na ação penal que apura uma suposta trama golpista.

O julgamento ocorre na Primeira Turma do Supremo, uma vez que a Ação Penal 268 está sob relatória do ministro Alexandre de Moraes, que é integrante do colegiado. Segundo o regimento da Corte, o processo é direcionado automaticamente à turma do relator.

Por isso, os cinco ministros que formam a Turma vão decidir se condenam ou absolvem os réus.

Segundo a acusação da Procuradoria Geral da República (PGR), o núcleo central tentou impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente e manter Bolsonaro no poder.

A votação começará pelo ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso. Em seguida, os ministros dão continuidade conforme a ordem de entrada no STF, do mais recente àquele que está há mais tempo na Corte.

Veja abaixo quem são os ministros que vão julgar Bolsonaro:

Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a se pronunciar no julgamento, por ser o relator da ação penal. Ele fará a leitura do relatório, que inclui a conclusão da etapa de alegações finais. Moraes deverá resumir todo o andamento da instrução processual, abordando os pontos da acusação da PGR e as argumentações das defesas.

Flávio Dino

Na sequência, vota o ministro Flávio Dino. O magistrado é o mais novo integrante do STF, tendo sido indicado pelo presidente Lula em 2023 para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. Dino tomou posse no cargo em fevereiro de 2024.

Luiz Fux

Luiz Fux vota logo após Dino. Nomeado para o STF em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Fux é juiz de carreira. Antes de mudanças no entendimento da Corte, ele foi um defensor da prisão em segunda instância, mesmo antes do esgotamento dos recursos.

Cármen Lúcia

Ministra Cármen Lúcia (Rosinei Coutinho/SCO/STF/Divulgação)

O próximo voto será da atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia. Ela ingressou na Corte em 2006, por indicação do presidente Lula durante seu primeiro mandato, e passou a integrar a Primeira Turma em 2021, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Com a aposentadoria de Rosa Weber, Cármen Lúcia é a única mulher no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) atualmente.

Cristiano Zanin

Ministro Cristiano Zanin durante sessão da Primeira Turma do STF em 04 de junho de 2024. (Andressa Anholete/SCO/STF/Divulgação)

Atualmente presidente da Primeira Turma do STF, Zanin será o último a se pronunciar no julgamento de Bolsonaro e seus aliados. Nomeado ministro em 2023 por indicação do presidente Lula, a quem representava como advogado, Zanin ganhou destaque por sua defesa do petista em processos criminais desde 2013, especialmente durante a Operação Lava Jato.