Bolsonaro está em quarentena após contato com Queiroga, diz governo

O presidente Jair Bolsonaro está em quarentena após o contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi diagnosticado com a covid-19 durante uma viagem aos Estados Unidos, em que o presidente participou da Assembleia Geral da ONU. A informação foi confirmada pelo secretário especial de Comunicação Social, André Costa, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 22.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

"Toda a comitiva que retornou encontra-se assintomática e no quinto dia útil após o último contato com a pessoa infectada, serão submetidos a um novo teste de RT-PCR. Sendo negativo, a pessoa encontra-se liberada do isolamento e será acompanhada por um médico até o 14º dia. Depois disso está descartado o caso de covid-19. O presidente encontra-se no Palácio do Planalto", disse Costa.

Os testes na comitiva serão realizados entre sábado e domingo, já que o último contato com o ministro da Saúde foi na terça-feira, 21.

Queiroga faz quarentena no hotel em que está hospedado, em Nova York, e não voltou ao Brasil junto com a delegação. O corpo diplomático brasileiro foi colocado em trabalho remoto, e um diplomata, que não teve contato com o ministro, está representando o Brasil na ONU.

Estiveram na viagem também os ministros do Turismo (Gilson Machado), Justiça (Anderson Torres), Segurança Institucional (Augusto Heleno), além do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, na terça-feira, 21, que todos os integrantes da comitiva que tiveram contato com o ministro da Saúde, incluindo o presidente, adotem medida de isolamento social, permanecendo em quarentena por 14 dias, assim que retornarem ao Brasil.

Por conta de Queiroga ter sido diagnosticado com covid-19 em exame feito nos Estados Unidos, a Anvisa remeteu um ofício nesta madrugada à Casa Civil dando as orientações sanitárias que seguem as medidas protetivas no caso da pandemia.

O presidente cancelou sua viagem prevista para o Paraná na sexta-feira, 24, de acordo com o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR). Procurada, a Secretaria de comunicação do governo (Secom) diz não ter informações.

(Com Estadão Conteúdo)