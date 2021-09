Ministro da Saúde Marcelo Queiroga é diagnosticado com covid-19 em NY

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com covid-19. Queiroga está em Nova York para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Queiroga terá que permanecer isolado por 14 dias nos Estados Unidos e não retorna para o Brasil com a comitiva presidencial. O Secom informou que os demais membros do governo em Nova York realizaram exame e tiveram diagnostico negativo para a covid-19. A nota também diz que o ministro da saúde está bem.

Este foi o segundo caso confirmado de covid-19 na comitiva brasileira. Um diplomata já havia sido diagnosticado com a doença, e teve, segundo fontes do Itamaraty, contato com 30 funcionários do consulado brasileiro em Nova York e outros profissionais na cidade encarregados da logística da viagem do presidente.

Conforme apurou a Exame, as fontes de dentro do Itamaraty disseram que não existe um protocolo para situações desse tipo. É importante lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não se vacinou.

O ministro da Saúde está em Nova York junto com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O presidente fez o discurso de abertura na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, 21. O ministro também participou da cerimônia, mas segundo ele, usou máscara o tempo todo durante o evento.

Segundo informações da CNN, já existe uma decisão da diplomacia brasileira de suspender a presença de todos os diplomatas brasileiros de todas as reuniões da ONU até sexta-feira.

Confira a íntegra da nota da Secom

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integrava a Comitiva Presidencial à Nova Iorque (EUA), testou positivo para a COVID-19 e permanecerá nos Estados Unidos durante o período de isolamento. O ministro passa bem.

Informamos, ainda, que os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e testaram negativo para a doença.