Bolsonaro deve anunciar até amanhã filiação ao PL

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira, à CNN, que deve se filiar ao Partido Liberal (PL). "Está 99% fechado. A chance de dar errado é quase zero", afirmou o presidente à emissora.

O presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, também confirmou que Bolsonaro vai se filiar ao partido. Costa Neto afirmou que o presidente relatou ter conversado com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP, legenda com a qual ele também vinha negociando.

"Sempre falo com o presidente. Sempre tive contato com o Bolsonaro. Agora, tivemos o contato anterior e as coisas andaram. Fiz nossa gravação convidando ele para vir par ao partido", disse Costa Neto, em áudio distribuído por sua assessoria. "Ele falou com o Ciro (Nogueira) hoje e então vamos tocar para frente o assunto e ver quando vamos fazer essa filiação".

No PP, o discurso oficial é que a ida de Bolsonaro para o PL não é um problema, porque o partido de Costa Neto é um aliado e garante que estará no projeto de reeleição. Reservamente, porém, integrantes do PP relatam frustração e admitem que todos os esforços foram feitos para ter o presidente da República.

Ciro Nogueira chegou a garantir a Bolsonaro que teria o apoio de todos os diretórios estaduais, além de assegurar que o presidente poderia indicar candidatos ao Senado.

Após a decisão de Bolsonaro, membros do PP afirmam que ainda não está definido qual a participação da sigla no projeto da reeleição. Segundo esses integrantes, não ficou definido se o PP indicará o candidato a vice.

Desde que saiu do PSL em 2019, Bolsonaro está sem partido. Rumores apontavam, até então, que o presidente negociava com pelo menos três legendas: PP, PL e Republicanos.

No início do mês, o presidente comentou publicamente a respeito do "namoro" com as três legendas. "Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB (antigo nome do Republicanos), o PL e o PP, e cada dia um está na frente na bolsa de apostas", disse ele após receber título honorário na cidade italiana de Anguillara Veneta. "Agora, iria para o PL; ontem, iria para o PP", acrescentou, em tom de indecisão.

"Eu tenho que ter um partido. Não pode ficar para última hora essa questão aí", afirmou. Na mesa de negociações para a definição da próxima legenda estão o controle de diretórios regionais e a escolha de candidatos ao Senado. Pelas contas de Bolsonaro, mais de 30 parlamentares devem acompanhá-lo na filiação ao novo partido.

