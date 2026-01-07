Bolsonaro passa por exames, deixa hospital e volta para a PF

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h40.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou exames e deixou o hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta quarta-feira, 7. Ele retorna à sala da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Bolsonaro passar por avaliação médica após bater a cabeça em um móvel na madrugada dessa terça-feira, 6.
No hospital o ex-mandatário passou por três exames:
Agora, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a família espera pelo resultado dos exames realizados. No entanto, afirmou nas redes sociais que "fomos impedidos de acompanhá-lo no retorno ao quarto".
Os médicos de Jair Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente passou por uma “crise convulsiva” e “oscilação de memória”, após a queda na cela da Superintendência da Polícia Federal. Os relatórios basearam o pedido de exames de imagem aos quais Bolsonaro foi submetido nesta quarta-feira.
O trecho está na decisão de Moraes que autorizou a nova ida ao hospital.
“Pedido médico emitido pelo dr. Brasil Ramos Caiado, no qual se descreve quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita, recomendando-se, de forma expressa, a realização urgente dos seguintes exames diagnósticos: tomografia computadorizada de crânio; ressonância magnética de crânio, e eletroencefalograma, com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas”.