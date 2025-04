Bolsonaro apresenta 'melhora progressiva' em exames, mas segue sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta "melhora progressiva" em seu estado de saúde e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, de acordo com boletim divulgado neste domingo pelo hospital. Ainda não há, porém, previsão de alta.

"Houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado. Persiste a gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), porém apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica", diz o boletim.

Internação de Bolsonaro

Bolsonaro está internado há duas semanas na unidade de saúde, após precisar por mais uma cirurgia para tratar de uma obstrução parcial do intestino.

"Segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) exclusiva. Permanece realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Continua com a restrição de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI", afirma o boletim.

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República. Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.