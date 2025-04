Bolsonaro passa mal em cidade do interior do RN e é transferido de helicóptero para Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada na manhã desta sexta-feira, 11, no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade de Santa Cruz, no interior Rio Grande do Norte. Ele procurou atendimento médico após sentir dores no abdômen em decorrência da facada que sofreu em 2018. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo e confirmada pela EXAME.

A EXAME apurou que o ex-presidente foi transferido de helicóptero para Natal. Ainda não está claro para qual hospital Bolsonaro será direcionado na capital potiguar. Quadro é considerado estável, de acordo com interlocutores do ex-presidente.

Segundo pessoas próximas, Bolsonaro estava sofrendo de obstrução intestinal há alguns dias. Em publicação no X, Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio e filho do ex-presidente, disse que o pai sentiu fortes dores desde o início da manhã e foi para o hospital após não aguentar mais as dores.

Carlos informou que o Bolsonaro foi avaliado com reflexos de aderências (consequências permanentes da facada que sofreu) e foi sedado para passar por exames. Acordado e lúcido, ele foi transferido de helicóptero para Natal (RN), para uma unidade hospitalar com mais recursos.

"Não sou médico e não tenho informações suficientes para falar com responsabilidade sobre o assunto. Estou em contato com pessoas próximas para obter esclarecimentos sobre o quadro do velho. Mais uma vez, peço a todos orações e que torçam para que tudo dê certo. Logo mais, médicos passarão mais detalhes sobre o que está acontecendo", escreveu.

O ex-presidente desembarcou no estado para começar o projeto Rota 22, iniciativa do PL para ampliar a presença da oposição no Nordeste. A agenda de Bolsonaro previa passagem pelas cidades de Acari, Oiticica e Pau dos Ferros.