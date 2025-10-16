Barroso tem queda de pressão e é atendido em hospital de Brasília

Agência de notícias
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10h32.
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou por exames médicos nesta quarta-feira após apresentar um quadro de queda de pressão arterial.
Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde permanece sob observação médica.
A indisposição ocorre poucos dias antes de sua aposentadoria oficial da Corte, marcada para o próximo sábado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira o decreto que concede a aposentadoria antecipada ao magistrado, publicado em edição extra do Diário Oficial da União.
Barroso, de 67 anos, poderia permanecer no STF até 2033, quando completaria a idade-limite de 75 anos para aposentadoria compulsória.
No entanto, decidiu antecipar sua saída alegando o desejo de se afastar da exposição pública e dedicar-se a projetos pessoais, como literatura e poesia.
"Sinto que agora é hora de seguir outros rumos, ainda não definidos", declarou em pronunciamento no plenário do Supremo.
A decisão foi tomada após o fim de seu mandato como presidente do STF, encerrado em 29 de setembro, e em meio a um cenário de tensão institucional e ataques a membros da Corte.
Barroso também foi um dos ministros alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, incluindo a revogação de seu visto norte-americano.
Com a aposentadoria de Barroso, o presidente Lula deverá indicar um novo nome para ocupar a vaga no Supremo.