Aumento de até 20%: confira as capitais com reajuste na tarifa de ônibus

Pegar o ônibus vai ficar mais caro em algumas das capitais do país. Já a partir do início de 2026 novas tarifas entrarão em vigor em cidades como São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, por exemplo.

Entre as novas tarifas, algumas cidades chegaram a registrar o aumento de 20% na passagem de ônibus.

Confira as alterações nas tarifas de ônibus nas capitais do país:

São Paulo

Em São Paulo, a tarifa do ônibus sofrerá reajuste no dia 6 de janeiro. A passagem, que antes custava R$ 5, passará a custar R$ 5,30 - com um aumento de 6%.

O Governo de São Paulo tamém anunciou o reajuste no sistema metroferroviário — que inclui metrô, os trens da CPTM e as linhas operadas pela ViaMobilidade - e também opera na cidade. A tarifa, atualmente em R$ 5,20, passará para R$ 5,40.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o reajuste será de 6,38%. A publicação feita no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 30 de dezembro de 2025 estabeleceu a nova tarifa válida para ônibus, BRT e VLTs na capital fluminense.

Segundo o artigo de número 2 na publicação, a tarifa de remuneração das concessionárias foi fixada em R$ 6,60, mas a passagem para o usuário será de R$ 5,00. O valor de R$ 1,60 é pago pela prefeitura via subsídio.

A nova tarifa no Rio de Janeiro entrará em vigor no dia 4 de janeiro.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o reajuste no transporte já entrou em vigor. Entre as linhas convencionais, a tarifa subiu de R$ 5,75 para R$ 6,25 - um aumento, portanto, de 8,69%.

Já de linhas circulares aumentou 9,1% - de R$ 5,50 para R$ 6.

Boa Vista

Em Roraima, o ônibus não terá reajuste - mas a tarifa passará a ser gratuita para estudantes em 2026.

Segundo projeto de lei do prefeito Arthur Henrique (MDB), estudantes terão passe livre no transporte público da cidade a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Fortaleza

A nova tarifa entrou em vigor nesta sexta-feira, 2, e colocou Fortaleza como a capital com o maior reajuste para 2026.

O transporte público da capital aumentarái de R$ 4,50 para R$ 5,40 - ou seja, com um reajuste de 20%.

Salvador

Em Salvador, o reajuste ainda não foi oficializado, mas foi confirmado pelo prefeito Bruno Reis (União).

Como relatado pelo jornal Correio, Reis confirmou o reajuste durante coletiva de imprensa realizada durante dezembro de 2025. A tarifa atualmente está em R$ 5,60, mas ainda não informação do novo valor ou quando a nova tarifa entrará em vigor.

João Pessoa

Na capital da Paraíba, o transporte dentro da cidade não ofereceu alterações, mas as linhas intermunicipais, sim.

Segundo a publicação feita no Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro, as linhas intermunicipais urbanas na região metropolitana de João Pessoa sofreram reajuste de 3,8% no valor das tarifas.

Cada linha tem um valor específico - a linha João Pessoa - Bayeux, por exemplo, passa a custa R$ 5,40.

Florianópolis

Segundo a publicação feita pela Prefeitura de Florianópolis no Diário Oficial de Santa Catarina, as novas tarifas de ônibus passaram a valer no dia 1º de janeiro de 2026.

A tarifa subiu de R$ 5,75 para R$ 6,20 no cartão cidadão, enquanto a passagem no dinheiro ou no Pix passou de R$ 6,90 para R$ 7,70 - aumento de 11,59%.

Importante reforçar que, a partir de 05 de janeiro de 2026, o pagamento em dinheiro não será mais aceito nos ônibus que atendem as linhas municipais de Florianópolis, nos serviços Convencional e Executivo.

Já as capitais Vitória, Manaus, Macapá, Rio Branco, Porto Velho (que registrou queda de R$ 6 para R$ 3 em março de 2025, por exemplo), Belém, Palmas, Maceió, São Luís, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Cuiabá, Campo Grande, Distrito Federal, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre seguem com as tarifas que sofreram reajuste ao longo do ano passado.