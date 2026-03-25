AtlasIntel: No 1º turno, Lula tem 45,9% e Flávio, 40,1%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, mas vê distância para Flávio Bolsonaro (PL) diminuir, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

No primeiro cenário, Lula tem 45,9% das intenções de voto, contra 40,1% de Flávio.

Já na segunda simulação, o presidente marca 45,5%, enquanto o senador aparece com 42,4%, a menor distância entre os dois em todos os cenários testados.

A principal diferença entre os cenários é o nome do PSD na disputa. Na primeira amostra, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 3,7% das intenções de votos. No segundo cenário, Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, aparece com 1,2%.

Ratinho Jr, que era favorito para disputar a presidência pelo partido, anunciou no início da semana que seguirá no cargo de governador do Paraná até o fim do atual mandato.

Nos diferentes arranjos, Lula varia entre 45,5% e 45,9% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro oscila entre 35,8% e 42,4%, consolidando-se como o principal nome da direita.

Na comparação com a pesquisa de fevereiro, o desempenho de Lula se mantém estável dentro da margem de erro. Já Flávio Bolsonaro apresenta avanço nos percentuais de intenção de votos em parte dos cenários.

Outros nomes testados aparecem com desempenho mais distante. No cenário 3, o governador Ratinho Jr. registra 3,4%, enquanto Romeu Zema tem 3,3%. Já no cenário 1, Ronaldo Caiado aparece com 3,7%.

No cenário em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, substitui Flávio Bolsonaro como principal adversário, Lula marca 45,6%, enquanto Tarcísio soma 33,3% das intenções de voto.

Quando Flávio e Tarcísio aparecem juntos (cenário 5), o presidente mantém 45,7%, enquanto o senador tem 35,8% e o governador paulista, 7,9%.

Os demais candidatos, como Renan Santos, Eduardo Leite e Aldo Rebelo, aparecem com percentuais inferiores a 5% na maior parte das simulações.

Sem Lula, Haddad marca 37,6% e fica atrás de Flávio Bolsonaro

No cenário sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece com 37,6% das intenções de voto, atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL), que lidera com 40,1%.

Outros candidatos aparecem com percentuais mais baixos, como Renan Santos (4,5%), Ronaldo Caiado (3,9%) e Romeu Zema (3,0%).

O cenário também registra aumento nos votos brancos e nulos, que chegam a 6,0%, além de 4,0% de indecisos.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.028 brasileiros adultos entre os dias 18 e 23 de março de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número 04227/2026.

Cenários 1º turno AtlasIntel (março 2026)

Cenário 1

Lula: 45,9%

Flávio Bolsonaro: 40,1%

Renan Santos: 4,4%

Ronaldo Caiado: 3,7%

Romeu Zema: 3,1%

Aldo Rebelo: 0,6%

Voto branco/nulo: 1,9%

Não sei: 0,3%

Cenário 2

Lula: 45,5%

Flávio Bolsonaro: 42,4%

Renan Santos: 4,6%

Romeu Zema: 3,7%

Eduardo Leite: 1,2%

Aldo Rebelo: 0,8%

Voto branco/nulo: 1,6%

Não sei: 0,3%

Cenário 3

Lula: 45,7%

Flávio Bolsonaro: 40,6%

Renan Santos: 4,5%

Ratinho Jr.: 3,4%

Romeu Zema: 3,3%

Aldo Rebelo: 0,7%

Voto branco/nulo: 1,6%

Não sei: 0,3%

Cenário 4

Lula: 45,6%

Tarcísio de Freitas: 33,3%

Romeu Zema: 6,2%

Renan Santos: 4,6%

Ronaldo Caiado: 4,2%

Aldo Rebelo: 0,6%

Voto branco/nulo: 3,9%

Não sei: 1,7%

Cenário 5