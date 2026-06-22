AtlasIntel: Fonteles lidera corrida pelo governo do Piauí com 63,5%

O governador Rafael Fonteles (PT) lidera com folga a disputa pelo governo do Piauí, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22.

No cenário estimulado, Fonteles aparece com 63,5% das intenções de voto, contra 22,9% de Joel Rodrigues (PP).

Na sequência aparecem Toni Rodrigues (PL), com 1,5%, Elizeu Aguiar (Novo) e Gisvaldo Oliveira (PSOL), ambos com 1%. Mainha (Podemos) tem 0,5%, Geraldo Carvalho (PSTU) marca 0,4%, Ravenna Castro (Democrata) registra 0,2% e Lourdes Melo (PCO), 0,1%.

Os demais candidatos testados não pontuaram. Os votos em branco ou nulos somam 5,6%, enquanto 3,3% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

A vantagem de Fonteles sobre Joel é de 40,6 pontos percentuais, acima da margem de erro da pesquisa, de 3 pontos para mais ou para menos.

A série temporal mostra Fonteles em patamar estável desde maio. O petista tinha 56% em abril, passou para 63,4% em maio e chegou a 63,5% em junho.

Joel Rodrigues, por outro lado, recuou no período. O pré-candidato tinha 29,8% em abril, caiu para 24,7% em maio e registrou 22,9% em junho.

Fonteles lidera em todos os recortes

Fonteles lidera entre homens e mulheres, mas tem desempenho mais alto no eleitorado feminino. Entre as mulheres, registra 68,2%; entre os homens, 58,1%. Joel marca 18,9% entre mulheres e 27,4% entre homens.

Por faixa etária, Fonteles tem seu melhor desempenho entre eleitores de 35 a 44 anos, com 72,3%. Joel alcança seu maior percentual entre eleitores de 60 a 100 anos, com 28,4%.

No recorte por escolaridade, o governador chega a 80,9% entre eleitores com ensino fundamental. Entre os que têm ensino superior, Fonteles marca 43,8%, enquanto Joel aparece com 35%.

O levantamento ouviu 1.197 eleitores do Piauí entre 16 e 21 de junho, por recrutamento digital aleatório, metodologia chamada Atlas RDR. A pesquisa está registrada no TSE sob os números PI-00806/2026 e BR-08344/2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.