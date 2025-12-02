AtlasIntel: desaprovação de Lula sobe e volta a superar a aprovação

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 48,6% dos brasileiros e reprovado por 50,7%, segundo a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 2. Cerca de 0,7% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

Na comparação com o levantamento de outubro, a desaprovação do presidente subiu 2,6 pontos percentuais e a aprovação caiu 2,6 pontos.

Na pesquisa anterior, a gestão petista havia atingido o maior patamar da aprovação desde janeiro de 2024, na terceira vez que a aprovação superou a desaprovação.

Agora, a avaliação negativa voltou a superar a positiva acima da margem de erro do levantamento, que é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Segundo análise do instituto, o movimento rompe a trajetória de recuperação registrada até outubro e

recoloca o governo em terreno mais sensível, com sinais de estagnação e leve deterioração da

percepção da população brasileira.

Falta de resposta após operação do Rio é um dos motivos

A avaliação negativa do governo Lula avançou para 48,6% em novembro, ultrapassando os 44,4% de avaliações positivas. A inversão no saldo avaliativo marca o fim de uma tendência de estabilidade observada até outubro e reforça sinais de desgaste político.

O relatório do instituto aponta que a mudança ocorre em meio à dificuldade do governo em articular uma resposta efetiva ao avanço da violência urbana e ao impacto da megaoperação policia no Rio de Janeiro, que dominaram o debate público no período e deixou mais de 120 mortos.

A gestão petista está em embate com a oposição no Congresso pela tramitação do PL Antifacção e a PEC da Segurança Pública.

O levantamento mostra que a criminalidade assumiu a liderança como principal problema dos brasileiros, alcançando o maior patamar registrado em 2025 (62,7%).

Corrupção também desponta como um tema relevante para a população, com 59,8%. O Congresso realiza nesses últimos meses a CPMI do INSS, para apurar as fraudes relacionadas a descontos indevidos de aposentados.

Outros temas como inflação e polarização política também figuram na lista, mas com percentuais menores que os dois primeiros (21,9% e 21,5%, respectivamente).

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.