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Paraná Pesquisas: ACM Neto tem 49,2% e Jerônimo, 37,5%, no 1º turno na Bahia

Popularidade de ACM Neto cresce desde maio, quando o índice de intenção de voto do pré-candidato era de 47,8%

Eleições 2026: Números se mantiveram parecidos de maio para junho (PT/Divulgação/Instagram ACM Neto/Reprodução)

Eleições 2026: Números se mantiveram parecidos de maio para junho (PT/Divulgação/Instagram ACM Neto/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 1 de julho de 2026 às 09h12.

O ex-prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido pela alcunha de ACM Neto (União), lidera a corrida eleitoral pelo governo da Bahia, segundo levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 1.

Em um cenário de primeiro turno, ACM Neto registra 49,2% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, com 37,5% das intenções de voto.

Fechando a lista está o presidente do PSOL na Bahia, Ronaldo Mansur, com 1,9% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 6,9%, e o índice de indecisos chega a 4,5%.

Na pergunta espontânea, quando não são apresentadas opções, 46,5% do eleitorado mostra-se indeciso. Neste cenário, ACM Neto aparece com 26,1% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues registra 19,3%.

Votos brancos e nulos somam 6,3%. O pré-candidato ao Senado, Rui Costa, tem 0,9%, e Ronaldo Mansur, 0,1%. Além disso, 0,8% dos eleitores citaram outros nomes.

Série histórica e rejeição

Segundo a série histórica do instituto Paraná Pesquisas, as intenções de voto de ACM Neto cresceram desde maio, quando o índice do pré-candidato era de 47,8%.

Já o governador perdeu pouco mais de 1 ponto percentual no mesmo período. Em maio, 38,7% do eleitorado baiano preferiam sua reeleição.

No índice de rejeição, o petista lidera com 38,5%. ACM Neto tem 26,9% de rejeição, quase encostado em Ronaldo Mansur, que possui 26,5%.  Além disso, 12,9% dos respondentes poderiam votar em todos, e 7,3% não responderam.

O levantamento ouviu baianos em idade de votar entre os dias 27 e 30 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-04848/2026.

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