AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 47,8% e Lula, 47,5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 28.

O senador aparece com 47,8% das intenções de voto contra 47,5% de Lula. Apesar da liderança numérica de Flávio, a diferença de 0,3 ponto percentual está dentro da margem de erro de 1 ponto percentual do levantamento.

Nos demais cenários com Lula, o presidente aparece numericamente à frente de todos os adversários.

Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar e inelegível, Lula marca 48,0% contra 46,8%.

Já diante de Romeu Zema (Novo), o petista soma 47,4%, contra 46,5%. A diferença de 0,9 ponto percentual contra Zema também configura empate técnico dentro da margem de erro.

A maior vantagem de Lula aparece na disputa contra Ronaldo Caiado (PSD), com 46,8% a 42,2%, e diante de Renan Santos (Missão), com 47,1% contra 29,5%.

Nesses cenários, cresce também o percentual de eleitores que declaram voto branco, nulo ou indecisão, chegando a 23,5% no confronto com Renan.

A pesquisa também mediu o nível de preocupação do eleitor com possíveis resultados eleitorais. A reeleição de Lula é apontada como o cenário mais preocupante para 47,3% dos entrevistados, enquanto 45,4% citam a eleição de Flávio Bolsonaro. Outros 7,2% afirmam que ambos os resultados causam preocupação equivalente.

Sem a presença de Lula, Flávio Bolsonaro amplia a vantagem sobre nomes do campo governista. Contra Fernando Haddad (PT), o senador marca 48,1%, ante 44,3% do ex-ministro. Já diante do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Flávio registra 47,5%, contra 45,9%.

Lula é rejeitado por 51% e Flávio, por 49,8%

Os dados de rejeição mostram patamar elevado para os principais nomes da disputa. Lula lidera com 51,0%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,8%. Jair Bolsonaro aparece com 44,9%, enquanto Renan Santos tem 42,2%. Fernando Haddad registra 41,9%, Romeu Zema 40,9% e Ronaldo Caiado 38,7%.

Maioria acredita que Flávio governaria melhor na área da segurança

No recorte por áreas de governo, Flávio Bolsonaro aparece à frente em temas ligados à economia e segurança. A maior diferença ocorre em criminalidade e tráfico de drogas, com 51% para o senador contra 44% de Lula.

Também há vantagem relevante em equilíbrio fiscal e controle de gastos (49% a 44%) e combate à corrupção (49% a 44%). Em impostos, infraestrutura e economia, o senador mantém vantagem, embora mais estreita.

Já em áreas como educação, saúde, política externa e promoção da democracia, os resultados indicam maior equilíbrio entre os dois candidatos, com diferenças de até 1 ponto percentual. Na proteção do meio ambiente, há empate numérico, com 48% para cada lado. Lula não lidera em nenhuma área de governo.

A pesquisa AtlasIntel foi realizada com 5.008 respondentes da população adulta brasileira, entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.