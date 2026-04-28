AtlasIntel: Desaprovação de Lula tem 1ª queda em 7 meses e vai a 52,5%

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para 52,5% após atingir o pior patamar em março e registrou a primeira queda em sete meses, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 28.

O levantamento mostra ainda que 46,8% dos brasileiros aprovam a gestão, enquanto 0,7% não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior, a desaprovação recuou 1 ponto percentual, enquanto a aprovação apresenta leve recuperação de 0,8 ponto, dentro da margem de erro.

O movimento interrompe uma tendência de deterioração da popularidade do presidente petista observada desde o fim de 2025.

Apesar do recuo, a diferença entre desaprovação e aprovação segue em patamar elevado em ano eleitoral.

Maioria dos jovens e evangélicos desaprova governo Lula

Os dados por recorte demográfico mostram que a desaprovação segue mais intensa entre homens, onde chega a 58,7%, e entre jovens de 16 a 24 anos, com 72,3%. O índice também é elevado entre eleitores evangélicos, atingindo 76,1%, e no Centro-Oeste, com 61,6%.

Faixas de renda intermediária, como entre R$ 2 mil e R$ 3 mil (65,1%) e entre R$ 3 mil e R$ 5 mil (60,6%), também concentram maior rejeição.

Por outro lado, Lula apresenta desempenho mais favorável entre mulheres, com 52,2% de aprovação, e entre eleitores com 60 anos ou mais, em que a taxa positiva chega a 63,9%.

O presidente também vai melhor entre os mais escolarizados, com 53,3% de aprovação entre quem tem ensino superior, e em regiões como o Nordeste (53,7%) e o Norte (56%).

Entre eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022, a aprovação alcança 89,9%, enquanto entre os que votaram em Jair Bolsonaro a desaprovação chega a 98,2%.

Avaliação do governo mantém maioria negativa

A avaliação do governo segue negativa. O percentual de brasileiros que considera a gestão como ruim ou péssima chegou a 51,3%, enquanto 42,0% consideram o governo ótimo ou bom. Outros 6,8% avaliam como regular. Na comparação com o mês anterior, há avanço tanto na avaliação negativa quanto na positiva.

A pesquisa foi realizada com 5.008 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.