Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Amazonas?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. No Amazonas, mais de 2,7 milhões de eleitores devem votar para os cargos de presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Wilson Lima (União) não poderá concorrer ao governo do Amazonas em 2026, pois cumpre seu segundo mandato.

Reeleito em 2022, ele encerra a atual gestão neste ano.

Segundo a legislação eleitoral, políticos só podem ocupar o mesmo cargo no Executivo por dois mandatos consecutivos.

Dessa forma, Lima não poderá disputar o governo em 2026, mas poderá, por exemplo, tentar o cargo novamente em 2030 ou concorrer a outra função neste ano.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Amazonas, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Amazonas:

David Almeida (Avante)

Prefeito de Manaus em segundo mandato, David Almeida é apontado como um dos nomes que pode disputar o Governo do Amazonas neste ano. Após o vice-governador Tadeu de Souza deixar o Avante e se filiar ao PP, Almeida passou a ser considerado o nome mais provável do partido na corrida estadual. O chefe do Executivo municipal tem 56 anos, já foi deputado estadual e é formado em Direito.

Omar Azziz (PSD)

Aziz nasceu no interior de São Paulo, mas construiu carreira política no Amazonas. Já foi deputado estadual, vice-governador e governador do estado. Ganhou projeção nacional em 2021 como presidente da CPI da Covid-19 e foi reeleito senador pelo Amazonas em 2022. Embora ainda não tenha oficializado pré-candidatura, aparece bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto para o governo.

Professora Maria do Carmo (PL)

A advogada filiada ao PL é a única mulher entre as pré-candidaturas ao governo do Amazonas. O tema deve integrar o discurso de campanha. Em suas redes sociais, ela afirma que “o Amazonas merece ter a primeira mulher à frente do Estado”. A pré-candidatura é defendida por apoiadores desde dezembro de 2025. Carmo é educadora, empresária e cofundadora da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).



Tadeu de Souza (PP)

O atual vice-governador deixou o Avante e se filiou ao PP com o objetivo de disputar o governo do Amazonas neste ano. A expectativa é que seja o candidato governista pela federação entre PP e União Brasil, grupo que deve lançar o atual governador Wilson Lima como candidato ao Senado nas eleições de 2026.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026