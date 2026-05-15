Flávio Bolsonaro diz que está '100% disposto a tornar público' contrato de filme

Em entrevista à CNN na tarde desta sexta-feira, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que está "100% disposto a tornar público o contrato" sobre o filme "Dark Horse", que trata da vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Nesta semana, um áudio divulgado pelo The Intercept indicou que o senador pediu dinheiro a Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master, para financiar o longa.

"O orçamento previsto do filme era de 24 milhõe de dólares. Os fundos com ligação a Vorcaro iriam contribuir com 12 milhões de dólares", falou na entrevista.

Valor usado no filme

Flávio Bolsonaro também disse que "100% do que foi captado foi usado no filme". O senador falou que sua "única conexão com Vorcaro" foi o filme. "O caso do filme não vai impactar minha candidatura", comentou o pré-candidato, que também afirmou que não houve dinheiro de emenda parlamentar para a produção cinematográfica.

Relação com Zema

O senador também comentou o comportamento de outro pré-candidato, Romeu Zema (NOVO-MG), sobre o caso. "Nada melhor que o tempo, prudência e calma para as coisas ficarem transparentes. Zema se precipitou no episódio. Ele foi injusto comigo. Espero que ele tenha se arrependido", falou. Logo depois da divulgação do áudio, Zema falou que relação de Flávio com Vorcaro era 'imperdoável'.

Sobre uma possível chapa com o político mineiro, Flávio não descartou "Se o Zema quiser voltar comigo nessa missão, será muito bem-vindo. Se continuar assim [com críticas sobre o episódio], uma chapa com o Zema de vice fica inviável", declarou.

Maioria das reações nas redes sobre áudio de Flávio com Vorcaro foi negativa, diz Bites

A repercussão nas redes sociais sobre o áudio e as mensagens reveladas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto banco Master, teve predominância negativa para o parlamentar, segundo levantamento da consultoria Bites divulgado nesta quinta-feira, 14.

A reportagem do portal The Intercept Brasil mostrou mensagens nas quais Flávio cobra Vorcaro por repasses prometidos para o filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desde ontem, foram registradas 926 mil menções associadas ao Banco Master, no segundo maior pico de citações ao banco desde novembro do ano passado, quando Vorcaro foi alvo de operação policial e acabou preso.

De acordo com a análise, o volume de publicações colocou o caso novamente no centro do debate político digital após um período de desaceleração em abril.