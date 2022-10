Apuração em tempo real: acompanhe o resultado da eleição para presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições 2022 neste domingo, 30.

Nas eleições deste domingo, as urnas abriram às 8 horas no domingo e fecharam às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começaram a ser apurados.

Quem está ganhando a eleição para presidente?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após as 17h, quando a votação é encerrada.

Quem ficou na frente no 1º turno?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Lula ficou com 49,58% dos votos válidos, e Bolsonaro, 42,80%, na votação do primeiro turno, realizado no domingo, 2.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

