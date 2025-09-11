Aprovação de Lula sobe para 33%, a maior do ano, diz Datafolha

A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 33%, o maior índice deste ano. Já a reprovação chegou a 38%, segundo pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira, 11, pelo jornal Folha de S.Paulo. Outros 28% dos entrevistados consideram a gestão regular.

A avaliação ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado e a defesa de seu aliado político, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta quinta, Bolsonaro e mais sete réus foram condenados pela 1ª Turma do STF por todos os crimes apontados pela PGR na denúncia de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Lula em 2025

Em dezembro, a avaliação do presidente estava em 35% de ótimo/bom, 34% de ruim/péssimo e 29% de regular. No entanto, os índices caíram drasticamente, atingindo o pior nível de seus três mandatos dois meses depois: 24% de aprovação, 41% de reprovação e 32% de avaliação regular.

Desde então, houve uma estagnação, até a última pesquisa, que registrou 29% de aprovação, 40% de reprovação e 29% de regular.

Comparado com os índices de outros presidentes em momentos semelhantes de seus mandatos, o índice de aprovação de Lula é um dos maiores, embora ainda esteja atrás de Bolsonaro no mesmo ponto de sua gestão.

No mesmo período de seu governo, Bolsonaro tinha 22% de aprovação e 53% de reprovação, com 24% considerando sua gestão regular.

O levantamento foi realizado na segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, desta semana. Foram ouvidas 2.005 pessoas com mais de 16 anos, em 113 cidades, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.