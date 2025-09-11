Aprovação de Lula sobe para 33%, a maior do ano, diz Datafolha

Repórter
A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu para 33%, o maior índice deste ano. Já a reprovação chegou a 38%, segundo pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira, 11, pelo jornal Folha de S.Paulo. Outros 28% dos entrevistados consideram a gestão regular.
A avaliação ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de estado e a defesa de seu aliado político, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.Nesta quinta, Bolsonaro e mais sete réus foram condenados pela 1ª Turma do STF por todos os crimes apontados pela PGR na denúncia de tentativa de golpe de Estado em 2022.
Em dezembro, a avaliação do presidente estava em 35% de ótimo/bom, 34% de ruim/péssimo e 29% de regular. No entanto, os índices caíram drasticamente, atingindo o pior nível de seus três mandatos dois meses depois: 24% de aprovação, 41% de reprovação e 32% de avaliação regular.
Desde então, houve uma estagnação, até a última pesquisa, que registrou 29% de aprovação, 40% de reprovação e 29% de regular.
Comparado com os índices de outros presidentes em momentos semelhantes de seus mandatos, o índice de aprovação de Lula é um dos maiores, embora ainda esteja atrás de Bolsonaro no mesmo ponto de sua gestão.
No mesmo período de seu governo, Bolsonaro tinha 22% de aprovação e 53% de reprovação, com 24% considerando sua gestão regular.
O levantamento foi realizado na segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, desta semana. Foram ouvidas 2.005 pessoas com mais de 16 anos, em 113 cidades, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.