Em evento do setor elétrico, Lula convida Trump para conhecer sistema, ao invés de 'ficar brigando'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, durante evento de interligação do estado de Roraima ao sistema elétrico nacional.

Na sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em Brasília, Lula disse que, ao “invés de ficar brigando”, deveria vir conhecer o sistema interligado do Brasil. A fala ocorreu depois de o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, citar que os Estados Unidos não têm sistema interligado como o brasileiro:

— Ao invés do Trump ficar brigando com a gente, o Trump poderia vir conhecer o nosso sistema interligado. Ele ia perceber que ia ser muito melhor para os EUA do que ficar brigando com a gente que não quer brigar — disse Lula.

Lula inaugurou a linha de transmissão entre Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que conclui o ciclo de integração elétrica de todas as capitais e completa o mapa energético brasileiro.

A obra liga a Subestação Engenheiro Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista. O chamado Linhão Manaus-Boa Vista substitui substituição das usinas termelétricas por energia hidrelétrica.

Até então, o abastecimento do estado dependia da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), pago para subsidiar os sistemas isolados. Com a interligação, haverá redução superior a R$ 500 milhões por ano nesse custo.

— Se o Trump vier [para a COP30), vamos ter de levar isso aqui para ver e comparar com o painel americano. Para ele saber que nós acreditamos em nós, que nós somos um país soberano e nós somos donos do nosso nariz — acrescentou.