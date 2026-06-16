Após ruído no PT, Lula reforça aliança com PSB e apoio a Campos em Pernambuco

Pré-candidato ao governo de Pernambuco, o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), publicou um vídeo na noite da última segunda-feira, 15, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declara seu apoio a Campos e ao PSB.

“Eu não preciso contar a minha aliança com o PSB, que é a maior aliança nacional que nós (Lula e PT) temos hoje”, disse o presidente.

A declaração aconteceu após uma crise entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro na última semana, quando o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente poderia apoiar tanto a candidatura de João Campos quanto a tentativa de reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD).

Segundo aliados de Campos, a declaração gerou reação imediata da cúpula do PSB e levou o presidente nacional do PT e coordenador da pré-campanha de Lula, Edinho Silva, a conter a crise.

Nos bastidores, integrantes da sigla analisam que a declaração de Wellington Dias foi dada ao defender uma estratégia de ampliação da base política de Lula rumo ao centro. Em entrevista, o ministro argumentou que tanto Campos quanto Raquel Lyra devem apoiar a reeleição do presidente.

Além do ruído em Pernambuco, PSB e PT batem cabeça em São Paulo. Os partidos ainda não definiram qual será a chapa para o Senado. Simone Tebet (PSB) desponta como favorita. Márcio França (PSB) também se colocou na disputa, mas existe uma preferência pelo nome de Marina Silva (Rede). França é cotado para ser vice de Fernando Haddad (PT) para adequar os aliados.

Corrida acirrada

A crise começou em meio a um momento de tensão na disputa eleitoral, com Raquel Lyra e João Campos alternando na liderança entre as diferentes pesquisas e períodos.

Segundo os resultados de maio da pesquisa Datafolha, a vantagem era de Raquel Lyra, que tinha 48% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno. João Campos não estava muito atrás, com 43%.

Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra apareceu à frente de João Campos. A governadora registrou 51% das intenções de voto, contra 44% do ex-prefeito do Recife.

Agora, em junho, no estudo Real Time Big Data, João Campos aparece na liderança, com 45% das intenções de voto. Lyra registra 40% em um segundo turno; Campos vence com 46%, contra os 41% de Lyra.