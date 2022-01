Após recordes de covid-19, escolas do país retomam aulas presenciais

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A rede municipal de ensino de pelo menos seis capitais e de quatro estados iniciam o ano letivo de 2022 nesta semana. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o modelo presencial é predominante, mas alguns estados e prefeituras estabeleceram a vacinação contra covid-19 de crianças e adolescentes obrigatória. A partir da próxima semana, mais 12 capitais e 11 estados voltam com as atividades 100% presenciais.

A rede particular de ensino do estado de São Paulo retoma as aulas presenciais a partir desta segunda-feira, 31. O aluno não será impedido de frequentar as aulas se não tiver a proteção contra o coronavírus. Segundo o presidente do Sindicado dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva, caso a criança não seja imunizada, as instituições vão notificar o Ministério Público e o Conselho Tutelar.

Nas escolas da rede estadual de São Paulo, a Secretaria da Educação determinou que estudantes apresentem um comprovante de imunização. As aulas serão retomadas a partir desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Na capital paulista, a retomada das atividades presenciais está programada para a próxima semana, no dia 7 de fevereiro.

O estado mais populoso do país passou a marca de 1 milhão de crianças de 5 a 11 anos de idade protegidas com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 25% da população desta faixa etária já foram imunizadas.

Nesta segunda-feira, 31, voltam com aulas presenciais a rede estadual do Ceará e a rede municipal de Palmas, no Tocantins. Fortaleza e São Luís têm atividades a partir da terça-feira, 1º de fevereiro, no formato 100% presencial.

A grande preocupação dos especialistas em saúde pública é que a retomada das aulas presenciais pressione ainda mais os recordes de casos de covid-19. A volta presencial nas capitais e estados é obrigatório para crianças e adolescentes acima de 5 anos, público que já tem à disposição a vacinação contra a covid-19.

Apesar disso, na última semana, o Brasil bateu sucessivos recordes de casos de coronavírus. Na sexta-feira, 28, o país registou, no período de um dia, 269.968 testes reagentes para o coronavírus, o maior número desde o início da pandemia. Em apenas cinco dias, o país teve quase 1 milhão de casos de covid-19 contabilizados, e cinco recordes em sequência.