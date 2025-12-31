Após endoscopia, Bolsonaro volta para o quarto em hospital

Na manhã desta quarta-feira, 31, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma endoscopia após solicitação dos médicos.

Segundo o hospital DF Star ao SBT News, o procedimento ocorreu dentro do esperado e Bolsonaro já está no quarto.

A endoscopia é um exame por vídeo, que dá ampla visão do sistema digestivo do paciente, e foi realizada para avaliação do refluxo gastroesofágico.

Inicialmente, o ex-presidente foi internado no dia 24 de dezembro para passar por uma cirurgia para a remoção de uma hérnia inguinal bilateral. Depois, ele voltou ao centro cirúrgico nos dias 28 e 29 para realizar o bloqueio anestésico do nervo frênico.

A ida de Bolsonaro para o hospital foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na última semana, após a realização de perícia médica pela Polícia Federal (PF) que confirmou a necessidade da realização de procedimento cirúrgico, conforme solicitado pela defesa do ex-presidente.

Bolsonaro está preso na carceragem da Superintendência da PF, em Brasília, após ter sido condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A junta médica disse que o paciente terá alta na quinta-feira, 1°.

Crises de soluço

Motivo por trás da ida ao hospital, as crises de soluço estão associadas a complicações decorrentes da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, ele apresenta alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes do sintoma, que têm exigido intervenções clínicas e procedimentos específicos para controle.