Após 12 horas e 162 voos cancelados, Santos Dumont é reaberto

As operações no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, serão retomadas na noite desta terça-feira. O local estava fechado desde o início da manhã por causa de vazamento de óleo que atingiu a pista principal.

De acordo com a Infraero, o incidente ocorreu durante uma manutenção preventiva noturna fora do horário de funcionamento do terminal, que é das 6h às 23h. Até as 16h, foram registrados 162 voos cancelados, sendo 80 de chegada e 82 de partida, e outros 14 foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte da capital.

Limpeza

A limpeza da pista para a liberação da área, usada tanto na aterrissagem, para a frenagem das aeronaves, quanto no momento da decolagem, segue sendo realizada. Os passageiros estão sendo orientados a aguardar ou remarcar seus voos.

"A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto, já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Após a conclusão, será realizada vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista", diz a Infraero, em nota.

A concessionária informa que, logo que o vazamento foi identificado, o veículo com vazamento de óleo foi removido e foi iniciada a limpeza da área atingida, utilizando desengraxante biodegradável.

Impacto em Congonhas e em Brasília

A interrupção das operações no Santos Dumont tem reflexos na ponte aérea Rio-São Paulo, afetando voos que partem do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a Aena — empresa que assessora o aeroporto —, até as 16h, 64 voos foram cancelados, todos com origem ou destino ao Santos Dumont — sendo 37 chegadas e 27 partidas.

Algumas partidas com destino ao Rio de Janeiro estão sendo redirecionadas para o Aeroporto do Galeão. Além disso, em decorrência de ajustes de malha realizados pelas companhias aéreas, outros 12 voos com diferentes destinos também foram cancelados, sendo seis chegadas e seis partidas.

A Inframerica informou que o funcionamento do Aeroporto de Brasília também foi afetado. Até 11h50, foram registrados quatro voos cancelados na chegada e quatro voos na partida na capital federal. A empresa recomenda que passageiros verifiquem a situação de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto.

Caos entre passageiros

Por causa do fechamento do Santos Dumont, passageiros enfrentaram uma manhã de caos. Muitos dos que lotam o saguão se queixam de falta de informações. Um deles é o deputado federal Chico Alencar (PSOL), que embarcaria para Brasília às 6h05 e já estava no avião quando o comandante informou sobre o vazamento de óleo na pista. A informação foi de que a decolagem ocorreria em 15 minutos. Quatro horas depois, ele segue aguardando:

— Vários voos sendo cancelados, mas o nosso continua mantido com esse atraso já de 4 horas. E a gente sem uma informação precisa, foi um oleoduto que abriu na pista, não tem equipe suficiente para fazer a limpeza, o que era rápido revelou-se demorado e complicado. Direito à informação é o básico. A companhia pode estar mal informada pela concessionária do aeroporto e isso é uma situação que, sobretudo, afeta os passageiros, os clientes, os consumidores.

Outro passageiro impactado foi Lohran de Oliveira, de 35 anos, que trabalha com construção civil. Ele tinha voo marcado para 8h50 com destino a Brasília, onde deveria supervisionar a construção de uma pista de skate em um parque municipal, com entrega prevista até o final de novembro. O atraso do voo comprometeu seu cronograma de trabalho.

— Pelo menos foi algo generalizado, e todos lá já sabem o que aconteceu, mas isso afeta nosso trabalho diretamente — disse Oliveira.

Entre os passageiros afetados, também está o engenheiro Marcelo Gomes. Convidado a embarcar às 6h20, ele e os demais passageiros aguardaram até as 8h, quando foram orientados a desembarcar devido ao cancelamento do voo. O embarque foi remarcado inicialmente para 10h40, mas também não ocorreu, sendo apenas confirmado para as 15h.

— Esta semana eu precisava estar em São Paulo até as 10h. Isso gera impactos não só para minha empresa, mas para o país, já que trabalho em uma multinacional que gera empregos — disse Gomes.

Em nota, a Gol informou que, até o momento, "registrou três voos alternados para o Aeroporto do Galeão (GIG) e alguns voos foram cancelados devido ao fechamento da pista do aeroporto Santos Dumont (SDU), fator totalmente alheio ao controle da Companhia. Todos os Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela resolução 400 da Anac conforme as necessidades".